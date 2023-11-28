Ayın yükselenleri

ING Türkiye’nin İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine Hale Ökmen Ataklı atandı İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği’nden mezun olan Hale Ökmen Ataklı, halen İstanbul Üniversitesi çocuk gelişimi alanında lisans programına devam ediyor. Kariyerine 1999’da Anadolu Endüstri Holding’de başlayan ve insan kaynakları alanında sorumluk üstlenen Ataklı, 2002-2005 yılları arasında Koç Bilgi Teknolojileri Grubu’nda görev aldı. Ardından Danone Tikveşli Gıda, SHAYA ve HSBC’de insan kaynakları alanında üst düzey yöneticilik yapan Ataklı, son olarak 2021-2023 yılları arasında Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Ataklı, uluslararası organizasyonlardaki üst düzey yönetici sorumluluklarının yanı sıra, danışman ve profesyonel yönetici koçu rolleri ile de kurumların değişim ve gelişim yolculuklarına katkıda bulundu.

Daıkın Türkiye CEO’su Hasan Önder, Türkiye, Ortadoğu Ve Afrika Bölgesi Başkanı Olarak Atandı Hasan Önder iş hayatına girişimci olarak, 1999 yılında ısıtma-soğutma pazarına Airfel markasını kurarak girdi. Bireysel ve ticari klima satışları ile Türkiye’de yaklaşık 500 satış noktası, 150 yetkili bayi ve 500 yetkili servis ağı oluşturdu. 2001 yılında Türkiye’de Sanko Holding ile birleşmesinden sonra sektörde Airfel markası ile adından söz ettirdi. 2006 yılında Sakarya-Hendek’te (Türkiye) ısıtma-soğutma pazarına kombi, klima üniteleri, panel radyatör ve klima santralleri ürünlerini üreten 95.000 m2 alanda hizmet veren bir fabrika kurdu. Sakarya- Hendek’te yer alan fabrikanın kapasitesini o günden bu yana artırarak, bugün 163 bin metrekarede Daikin Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren bölgenin önemli bir üretim merkezi konumuna getirdi. Bu başarılı çalışmaları ile Önder, 2008 yılında Capital Dergisi’nin “Başarıya Yürüyenler” yarışmasında Türkiye’nin “En Başarılı Genç Genel Müdürü” seçilmiştir.

Memorial Sağlık Grubu’nun genel müdürlüğüne, Türkiye’de dijital sigortacılığın gelişmesine liderlik eden Bora Uludüz getirildi Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Uludüz, Harvard Üniversitesi’nde MBA yaptı. Kariyerine, 2008 yılında McKinsey & Company’de başlayan, 2008-2017 yılları arasında ağırlıklı banka ve sigortacılıkta danışmanlık projeleriyle uzmanlaşarak çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev alan Uludüz, bu sektörlerde dijitalleşme süreçlerine liderlik etti. 2017-2021 yılları arasında Garanti BBVA’da Dijital Bankacılık Direktörü, 2021 yılından günümüze kadar ise Sigortam.net CEO’su görevlerini başarıyla yöneten Uludüz, 16 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Memorial Sağlık Grubu CEO’su olarak görev alacak.