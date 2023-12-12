Ayın yükselenleri

P&G Türkiye, Kafk asya ve Orta Asya İnsan Kaynakları Direktörü olarak Mısra Meriçten atandı. Procter & Gamble’da (P&G) yeni görev düzenlemeleri yapıldı. Buna göre yaklaşık 24 yıldır P&G çatısı altında görev yapan ve son altı yıldır da Türkiye, Kafk asya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıdemli İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nü üstlenen Berna Yener Aksu, kariyerine ABD Cincinnati’de Kuzey Amerika Güzellik Kategorileri Kıdemli İnsan Kaynakları Direktörü olarak devam edecek. Yaklaşık 20 yıllık P&G kariyerinde son altı yıldır P&G Türkiye, Kafk asya ve Orta Asya İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Mısra Meriçten ise bayrağı Berna Yener Aksu’dan devralarak, yeni görevini P&G Türkiye, Kafk asya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıdemli İnsan Kaynakları Direktörü olarak sürdürecek.

Schneider Electric, yeni bir uluslararası üst düzey atama ile Neslihan Ogan Gümrükçü’nün Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevine getirildiğini duyurdu. İstanbul Üniversitesi Dil Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü’nden mezun olduktan sonra Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan ve 2018 yılından bu yana Schneider Electric’te görev alan Gümrükçü, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdürü Yardımcılığının ardından son olarak 2021 yılından beri Orta Doğu Afrika bölgesinin Yetenek, Öğrenme ve Gelişim Başkan Yardımcısı olarak bölgedeki sürekli öğrenme kültürünü güçlendirmek, yerel yetenekleri geliştirmek ve liderlik yeteneklerini artırmak üzere bölgede kilit dönüşümlere liderlik etti. Gümrükçü, yeni görevi kapsamında 80’i aşkın ülkede İK operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Vileda Türkiye Genel Müdürü Serkan Şahin, Ocak 2024’ten itibaren grubun merkezi ve en önemli pazarlarından biri olan Vileda Almanya’daki tüketici kolunun Genel Müdürlüğünü atandı. Vileda Türkiye’ye 2018 yılında Ticari Direktör olarak katılan Serkan Şahin, 2019 yılında Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Görevi süresince Vileda Türkiye’yi başarıyla yönetti ve ekibiyle beraber şirketin büyümesini sağladı. Vileda Almanya üst yönetiminden Margarida Rita, Serkan Şahin’in yeni görevini “Serkan’ın bize güçlü ivme kazandıracak bir yönetici olduğuna inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası pozisyonlarda, özellikle Nestlé, Mondelez ve Colgate-Palmolive gibi tanınmış global hızlı tüketim ürünleri şirketlerinde geçen 20 yılı aşkın deneyimi bizim için bir kazanç. Satış ve pazarlama alanındaki kapsamlı bilgi birikimi ve Vileda Türkiye Genel Müdürü olarak ortaya koyduğu yetenekleri, Vileda’nın Almanya’daki büyümesinde çok değerli olacaktır” sözleriyle değerlendirdi.

Serkan Şahin ise atama ile ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı: “Yeni görevimi sabırsızlıkla bekliyorum. Önceliğim Vileda’nın Almanya’daki pazar liderliğini daha da genişletmek ve ticari ortaklarımızla işimizi güçlendirmek olacak.”