Ayın yükselenleri

▶Özlem Sökmen, Novartis Türkiye Ülke İnsan ve Organizasyon Direktörü Oldu. Özlem Sökmen 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren Ülke İnsan ve Organizasyon Direktörü olarak Novartis Türkiye’ye katıldı. Sökmen, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika (APMA) Bölgesi’ne doğrudan, dolaylı olarak ise Türkiye’ye bağlı olarak çalışacak ve Türkiye Ülke Liderlik Ekibi ve APMA İnsan ve Organizasyon Liderlik Ekibi’nin bir üyesi olacak.

▶Emre Özocak, Opel Türkiye’nin Genel Müdürlüğünden Stellantis Grubu’nun tüm markalarından sorumlu olarak İsrail ve Filistin genel müdürü görevine atandı. Bu kapsamda Opel Türkiye Genel Müdürü görevindeki Emre Özocak, 2030 yılında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar lideri olmayı hedefleyen Stellantis Grubu’nun tüm markalarından sorumlu olarak İsrail ve Filistin genel müdürü görevine atandı. Özocak, yeni görevi kapsamında 2030 yılında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar lideri olmayı hedefleyen Stellantis Grubu’nun ticari stratejilerini destekleyecek planlamaların efektif ve lokal ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde devreye alınmasına da katkı sağlayacak. Emre Özocak, 2017’de bölge müdürü olarak PSA Grubu bünyesine katıldı. Buradaki başarılarının ardından Mayıs 2019’da Opel’in Türkiye’deki yeni yapılanması ile birlikte “Opel Türkiye Pazarlama Direktörü” görevine getirildi. Opel’in pazarlama stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi ve markanın yeniden yapılanması sürecindeki başarılı liderliğinin ardından Özocak, bu ay itibarıyla Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yer alan pazarlardan İsrail ve Filistin Genel Müdürü olarak yeni görevine başlayacak.

▶Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ataman Kalkan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) onayına tabi olmak üzere 7 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Sigortam.net’in yeni CEO’su olarak görevine başladı. Sektörde uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Kalkan, veriye dayalı şirket yönetimi ve strateji geliştirme konularına odaklanarak sektörde başarılı sonuçlar elde eden ekiplere liderlik yaptı. Kalkan, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. National University of Singapore’da da Yönetici Gelişim Programı’na katılan Kalkan, kariyerine yazılım geliştirme, proje yönetimi ve iş zekası ekiplerinin yöneticiliği ile başlamasının ardından, son 16 yılda Sompo Sigorta’da Bilgi Teknolojileri, Bireysel Teknik, Kurumsal Teknik ve Kurumsal Satış departmanlarını yönetti. Kalkan, 2021 yılından bu yana da Sompo Sigorta’nın Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ataman Kalkan, Sigortam.net’in yeni CEO’su olarak hem derin sektör bilgisi hem de liderlik yetenekleri ve deneyimi ile şirketin büyüme ve başarısını sürdürme misyonunu üstlenecek.