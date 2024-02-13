Ayın yükselenleri

▶IKEA Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine, halihazırda IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO’su olarak görev yapan C. Kerim Nişel getirildi. Nişel, yeni görevini Fuat Atalay’dan devraldı. Atalay, Grup şirketlerindeki farklı görevlerinin yanı sıra IKEA Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak şirket üst yönetiminde rol almayı sürdürecek.

▶Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Hülya Akkan Seyhun, kariyerine Lilly İlaç’ta başladı. Mars, Multinet, Dabur International, Saint-Gobain’de insan kaynakları alanında çeşitli yönetim pozisyonları üstlenen Seyhun, ocak 2024 itibari ile Pernod Ricard Afrika-Orta Doğu organizasyonunun stratejik insan kaynakları alanındaki tüm faaliyetlerinden sorumlu olacak. Akkan Seyhun aynı zamanda iş stratejisinin etkin bir şekilde desteklenmesi ve uyumlu işe alım süreçlerinde öncü yetenek stratejileri geliştirmek adına liderlik ederken organizasyon gelişim projelerini yöneterek yetenek yönetimi, gelişim planları ve performans yönetimi alanlarında koordinasyon sağlayacak. Hülya Akkan Seyhun, şirket kültürünün sürdürülebilirliği, liderlik geliştirme programları, ücret ve yan haklar gibi önemli alanlara odaklanarak Pernod Ricard’ın insan kaynakları alanındaki çeşitlilik ve mükemmeliyetine katkı sağlayacak.