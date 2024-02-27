Ayın yükselenleri

■ Deneyimli pazarlama yöneticisi Sinem Akgül Yılmaz, LC Waikiki’nin Pazarlama, İletişim ve Müşteri İçgörülerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi gören Sinem Akgül Yılmaz, öğreniminin son yılını Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde aynı bölümde tamamladı. Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yapan Yılmaz, kariyerine ürün yöneticisi olarak başlangıç yapmasının ardından çeşitli büyük şirketlerin Pazarlama ve İletişim departmanlarını yönetti. Son olarak 5 yıl boyunca İGA İstanbul Havalimanı Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve Yolcu Operasyonları Direktörü olarak görev yapan Yılmaz, LC Waikiki’ye 2023 yılında katıldı. Sinem Akgül Yılmaz, LC Waikiki’nin hem pazarlama, müşteri içgörüleri, iletişim ve dijital pazarlama alanlarındaki uzmanlığı hem de liderlik yetenekleri ve deneyimi ile şirketin başarısını sürdürülebilir kılma misyonunu üstlenecek.

■ ISS Türkiye’de Erdem Atay, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Grup İnsan ve Kültür Başkanı olarak atandı. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünden 2009 yılında mezun olan Erdem Atay, kariyerine 2010 yılında Andeva Sağlık Grubu’nda Kalite Yönetim Temsilcisi olarak başladı ve aynı kurumda Genel Müdür Asistanı olarak görevini sürdürdü. Ardından 5 yıl boyunca Medstar Hastaneler Grubu’nda önce Kalite Müdürlüğü daha sonra da Otelcilik Hizmetleri Müdürlüğü yaptı. 2 yıl Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde Hastane Müdürlüğü yaptıktan sonra ISS Ailesi’ne Direktör olarak katılan Atay, 2022 yılında Genel Müdür Yardımcılığına terfi etti. Son olarak YDA, Gama-Türkerler PPP Projelerinden Sorumlu Operasyon Başkanı olan Erdem Atay, 2024'ün Ocak ayından itibaren ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Başkanlığı görevine getirildi.

■ MAN Türkiye A.Ş. üst yönetiminde görev değişimi gerçekleşti. MAN Truck & Bus SE çatısı altında uzun yıllar görev alan Münür Yavuz, kariyerine yeni bir yön vermek üzere MAN Türkiye A.Ş.’deki görevinden ayrılarak görevi uzun yıllar birlikte çalıştığı Mehmet Şermet’e devretti. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde lisans eğitimini bitiren Mehmet Şermet, Bilkent Üniversitesi’nde Executive MBA tamamladı. 2003 yılında MAN Türkiye A.Ş.’de mühendis olarak kariyerine başlayan Mehmet Şermet, farklı departman lardaki yöneticilik görevlerinin ardından 2019 yılında MAN Truck & Bus SE’nin Polonya, Starachowice şehrindeki üretim fabrikasına Fabrika Müdürü olarak atandı. Buradaki görevi süresince fabrikanın performansının arttırılması ve operasyonel mükemmellik alanlarında önemli gelişmeler kaydeden Şermet, 2023’te MAN Türkiye A.Ş.’nin yeni CEO’su oldu.