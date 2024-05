Ayın yükselenleri

▶Selim Can Devrim, Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES bünyesinde Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Selim Can Devim, farklı uluslararası ve ulusal şirketlerde sahaya yayılma stratejilerinin ve yaygın distribütör dağıtım ağlarının oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satış ve dağılım planlaması gibi konularda Yönetim ve Üst Yönetim sorumlulukları üstlendiği kariyerine 2007 yılında Danone Süt bünyesinde İletişim Uzmanı olarak başladı. Bir dönem Marka Etkinlikleri Yöneticisi olarak görev yapmasının ardından satış ve sahaya yayılım alanlarında yönetim sorumlulukları üstlendi. Yerel Zincirler Yöneticisi ve Ticari Pazarlama Kategori Müdürlüğü görevlerini yürüten Selim Can Devrim, 2011 yılında DİMES bünyesinde çalışmaya başladı.

Hedefler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenebilen esnek bir organizasyon yapısına sahip olan DİMES bünyesinde, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSO) görevine deneyimli yönetici Selim Can Devrim getirildi. 4 yıllık bir aranın ardından DİMES Ailesine tekrar katılan Selim Can Devrim, şirketin Türkiye’nin her yerinde bulunabilen en ulaşılabilir içecek markası olma ve uluslararası pazarlarda da stratejik ülkelerde yeni lansmanlar gerçekleştirme hedefleri doğrultusunda tüm satış faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek. Selim Can Devrim, DİMES İcra Kurulu Üyesi olarak da sorumluluk alacak.

▶2009 yılında Avon ekibine katılan ve Temmuz 2021 yılından bu yana Türkiye’nin İnsan ve Kültür Lideri olarak görev yapmakta olan Nilay Birgören Erhan’ın görevi 1 Nisan 2024 itibarıyla Türkiye’nin yanı sıra Fas, Mısır ve Distribütör Pazarlarını da (Head of People&Culture, Turkey, NA, DM) kapsayacak şekilde genişletildi.

Avon’a Şubat 2009’da Kıdemli İK İş Ortağı olarak katılan Nilay Birgören Erhan, Avon’daki kariyer basamaklarında oldukça başarılı işlere imza attı. Ticari ve kültürel dönüşüm projelerine liderlik eden Nilay Birgören Erhan, insan ve iş odağının hassas dengesini en iyi şekilde yönetti. Değişim yönetimi konusundaki uzmanlığı, karmaşıklığı ve değişken makro çevreyi yönetmede ve Çoklu Kanal modelinin Türkiye’de uygulanması sürecinde organizasyonun yapılanmasında öncü rol oynadı. Liderlik ekibi ile olan güçlü ortaklığı, Türkiye’nin başarılı dönüşümünün temel sağlayıcılarından biri olan iş birlikçi ve kazanan bir kültürün yerleştirilmesinde çok önemli oldu. Nilay Birgören Erhan ayrıca, Avon genelinde yerel yetenekleri geliştirme ve global alanlara taşıma konusundaki vizyonu ve kararlılığı ile tüm Avon geneli için önemli katkılar sağladı. Profesyonel başarılarının yanı sıra Nilay Birgören Erhan, sertifikalı bir Gestalt ve ICF koçudur (ACTP ve EMCC) ve deneyimli bir Avon mentorudur. Dünyanın lider kozmetik ve güzellik markalarından

▶Tuğçe Bora Kılıç, ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tuğçe Bora Kılıç, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde İletişim Stratejileri alanında tamamladı. Kariyerine BNP Paribas’ta başlayan Kılıç, Societe Generale ve Accenture’da edindiği deneyimlerin ardından 2010 yılında HSBC Bank’a katıldı. Kritik alanlarda üstlendiği yöneticilik görevlerinin ardından HSBC Türkiye COO’su olarak görev yaptı ve teknoloji ekiplerine de liderlik etti. Çeşitli kurumlardaki görevleri boyunca bireysel bankacılık, özel bankacılık ve dijital bankacılık alanlarında önemli deneyimler edindi. Kılıç, 15 Kasım 2022 tarihinde Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak ING Türkiye ailesine katılmıştı. Kılıç, yeni dönemde ING’nin Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma ve üstün müşteri deneyimi sunma hedefi doğrultusundaki bireysel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek.