Ayın yükselenleri

▶Berivan Haligür, Şubat 2024 itibari ile Index Grup’ta tüm İnsan Kaynakları süreçlerinden sorumlu olacak. Kariyerine 2002 yılında TüvRheinland Bursa ofisinde İK Uzmanı olarak başlayan Haligür, 2004-2006 yılları arasında SOYKAN Marketler İnsan Kaynakları Uzmanı olarak devam etti. 2006 yılında Pepsi Şişeleme Grubu’nda Bölge İnsan Kaynakları Sorumlusu olan Haligür, 2015 yılında ise Pepsico Türkiye Satış İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonunda göreve atandı. Pepsico Türkiye atıştırmalık ve içecek firmalarının kurumsallaşmasıyla birlikte sorumlu olduğu bölgesi genişleyen Haligür Orta Anadolu, Karadeniz ve Doğu Türkiye bölgesinde İK süreçlerini yönetti. 2015-2019 yıllarında Lazzoni Mobilya İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışan Haligür, 2020 yılında Türkiye Petrolleri Açık Deniz Teknoloji Merkezi’nde Organizasyon Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

▶2018 yılından bu yana MNG Kargo’da görev alan ve son olarak Denetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Seda Armağan, 12 Şubat 2024 tarihi itibarıyla İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Seda Armağan; kurum kültürü, işe alım, performans yönetimi ve ödüllendirme sistemleri, yetenek yönetimi ve organizasyon süreçlerine liderlik edecek. İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına bağımsız denetçi olarak başlayan Seda Armağan, KPMG Danışmanlık bölümünde 11 yıl Kıdemli Yönetici olarak görev aldı.

▶Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Hülya Akkan Seyhun, kariyerine Lilly İlaç’ta başladı. Mars, Multinet, Dabur International, Saint-Gobain’de insan kaynakları alanında çeşitli yönetim pozisyonları üstlenen Seyhun, ocak 2024 itibari ile Pernod Ricard Afrika-Orta Doğu organizasyonunun stratejik insan kaynakları alanındaki tüm faaliyetlerinden sorumlu olacak. Akkan Seyhun aynı zamanda iş stratejisinin etkin bir şekilde desteklenmesi ve uyumlu işe alım süreçlerinde öncü yetenek stratejileri geliştirmek adına liderlik ederken organizasyon gelişim projelerini yöneterek yetenek yönetimi, gelişim planları ve performans yönetimi alanlarında koordinasyon sağlayacak. Hülya Akkan Seyhun, şirket kültürünün sürdürülebilirliği, liderlik geliştirme programları, ücret ve yan haklar gibi önemli alanlara odaklanarak Pernod Ricard’ın insan kaynakları alanındaki çeşitlilik ve mükemmeliyetine katkı sağlayacak.