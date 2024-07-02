Ayın yükselenleri

▶Yemek kartı uygulamasının kurucusu ve öncüsü olan Edenred, 46 ülkede yaklaşık 1 milyon kurumsal müşterisinin 60 milyondan fazla kullanıcısını, üyesi olan 2 milyon işletme ile buluşturan, öğle yemeği ve kurumsal hediye kartından akaryakıt çözümlerine kadar, yan haklarla ilgili birçok alanda işverenin hayatını kolaylaştıran lider bir dijital platform. Edenred Türkiye ise 32 yıl önce öncülük ettiği ülkemizdeki yemek kartı sektöründe lider konumda.

Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren, çalışanlarına kariyerlerinde hem yurt dışında hem de Türkiye’de sorumluluk alabilecekleri fırsatlar sunan Edenred Türkiye, bu kez de Romanya’ya genel müdür transfer etti. Edenred Türkiye’nin Satış ve Üye İlişkileri, Ödeme Sistemleri Direktörü Görkem Oran, Edenred Romanya & Benefit Systems Genel Müdürü olarak atandı. Türkiye’de edindiği bilgi ve deneyimini Romanya’da kullanacak Oran, Edenred Çalışan Bağlılığı ve Yan Haklar EMEHA Direktörü Dana Sintejudean’a bağlı olarak görevini sürdürecek.

▶Sağlığını tek noktadan kolayca yönetmek isteyenlere yenilikçi çözümler sunan Eczacıbaşı Evital’de önemli bir atama gerçekleşti. Bu kapsamda Evital artık Genel Müdür Berk Boyacıgil liderliğinde faaliyetlerini sürdürecek. Boyacıgil, bundan sonraki süreçte evital’in farklı dikeylerdeki büyüme stratejilerine öncülük edecek.

Lisans eğitimini 2014 yılında Saint Mary’s Üniversitesi Ticaret Bölümü’nde tamamlayan Berk Boyacıgil, iş yaşamına Kanada’da başladı. 2015-2017 yılları arasında Delta Hotels by Marriot’ta Banket Satış Müdürü, 2015-2019 arasında MaidMe’de Kurucu & CEO, 2019-2020 yıllarında ise Hipicon.com’da

Genel Müdür olarak görev aldı. Ardından 2020-2021 yıllarında Lidyana’da CEO, 2021-2024 yılları arasında Modanisa’da sırasıyla Bölge Satış Direktörü & Ticari Mükemmellik Bölüm Başkanı ve son olarak Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Berk Boyacıgil, şubat ayı itibarıyla Eczacıbaşı Evital Genel Müdürlük görevini üstlendi.

▶Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2006 yılında mezun olan Güliz Kocabalkan Zalma, profesyonel iş yaşamına 2006 yılında Colgate firmasında Kategori Uzmanı olarak başladı. Aynı şirkette farklı pozisyonlarda çalışan Kocabalkan Zalma, 2015 yılında Pandora’ya Pazarlama Müdürü olarak geçti. 2019 yılında L’Oreal bünyesine Kerastase Marka Direktörü olarak katıldı. 2021 yılında Miele Türkiye Pazarlama Direktörü pozisyonunu üstlenmesinin ardından adidas Türkiye Marka Aktivasyon Direktörü olarak atandı.

Ocak ayı itibarıyla adidas bünyesine katılan Güliz Kocabalkan Zalma, Marka Aktivasyon Direktörü olarak, marka konumlandırması ve algısını güçlendirme, yerel/ global konsept önceliklerinin hazırlanması ve küresel kavramların yerele uyarlanması konularından sorumlu olacak. Bu görevlerinin yanı sıra sportif pazarlama, halkla ilişkiler ve pazarlama stratejileri konularında ekiplere liderlik yaparak, global ve yerel marka pazarlama stratejileri ve kavramlarının uygulanmasına katkı sağlayacak.