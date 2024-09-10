Ayın yükselenleri

İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Merve Tekin, kariyerine 2007 yılında Johnson & Johnson’da başladı. Sırasıyla Johnson & Johnson ve Astellas Pharma’da önemli görevlerde bulunarak çok sayıda iletişim ve halkla ilişkiler kampanyasına liderlik etti. Merve Tekin, 2007- 2021 yılları arasında Johnson & Johnson’daki görev süresi boyunca İletişim Uzmanı, İletişim Müdürü, İletişim ve Hasta İlişkileri Kıdemli Müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Tekin, 2022 yılında Astellas Pharma’da Kurumsal İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü olarak çalışmaya başladı. Görev yaptığı şirketlerde kurumsal iletişim, tedavi alanı ve hasta ilişkileri stratejilerinin geliştirilmesine liderlik ederek, şirketlerin marka kimliği ile entegre tüm pazarlama ve iletişim kanallarında kurumsal itibarı destekleyen önemli çalışmalara imza attı. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin Kurumsal İletişim ve Hasta İnisiyatifleri komitelerinde de görev yapan, ilaç sektörü ve kurumsal iletişim alanında 17 yıllık deneyime sahip olan Merve Tekin, 29 Temmuz 2024 itibarıyla Novartis Türkiye’de Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörlüğü görevini üstlenerek Novartis Türkiye Liderlik Ekibi’nin de üyesi oldu.

Global moda markası DeFacto, kurumsal fonksiyonlarını ve organizasyonlarını sürekli geliştirme vizyonu ile hareket ederek yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Perakende sektöründeki 15 yıla yakın kariyeri boyunca birçok üst düzey yöneticilik görevini yürüten ve DeFacto’da 2 yılı aşkın süredir Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Çağrı Emre Korkmaz, DeFacto Tedarik Zinciri ve Yurt Dışı Operasyon Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdür oldu. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Korkmaz, profesyonel iş hayatına 2011 yılında BSH Türkiye’de başladı. Korkmaz, sırasıyla Trendyol Grup’ta 7 yıl ve İsveçli moda markası NAKD.com’da 5 yıl olmak üzere üst düzey pozisyonlarda görev yaptı. DeFacto bünyesindeki kariyerine Kasım 2021’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Korkmaz, strateji ve dönüşüm, şirket kültürü, merkezi planlama, bilgi teknolojileri gibi mevcut sorumluluk alanlarının yanında tedarik zinciri ve yurt dışı operasyon faaliyetlerini yürüterek liderlik yetenekleri ve deneyimi ile şirketin başarısını sürdürülebilir kılma misyonunu üstlenecek.