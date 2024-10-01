Ayın yükselenleri

DİMES Ailesine katılımı öncesi, AYDEM Perakende bünyesinde Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Sanem Anıl, 2003 yılında British American Tobacco (BAT) bünyesinde İletişim ve Regülasyon İşleri Uzmanı olarak başladığı profesyonel kariyerinde Hollanda Yüksek Öğrenim Enstitüsü İletişim ve Kurumsal İlişkiler Müdürü, BP Türkiye Kıdemli İletişim ve Medya İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca farklı sektörlerden uluslararası ve ulusal şirketlerde iletişim stratejileri, kurumsal ilişkiler süreçleri, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk odaklı programları, medya ilişkileri yönetimi, kriz iletişimi gibi konularda sorumluluk üstlenen Sanem Anıl, bir dönem Serbest İletişim Danışmanı olarak Novo Nordisk Türkiye’ye Proje Danışmanlığı hizmeti verdi. Alanındaki uzmanlığı ve birikimiyle farklı sektörlerden büyük boyutlu ulusal ve küresel şirketlere değer katan Sanem Anıl, DİMES bünyesinde Kurumsal İletişim, Kurumsal İlişkiler, Regülasyon ve Sürdürülebilirlik gibi konularda sorumluluk üstlenecek. Sanem Anıl, ilgili departmanlar ve danışman iş ortaklarıyla birlikte hazırlanacak paydaş analizleri ve haritaları ışığında, bütünsel iletişim planlarının oluşturulması ve uygulanmasının sağlanmasından, gıda ve diğer sektörel regülasyonlar doğrultusunda kamu kurumları ve STK’larla ilişkilerin yürütülmesinden, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ve kurumsal sosyal sorumluluk programlarından sorumlu olacak.

İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Merve Tekin, kariyerine 2007 yılında Johnson & Johnson’da başladı. Sırasıyla Johnson & Johnson ve Astellas Pharma’da önemli görevlerde bulunarak çok sayıda iletişim ve halkla ilişkiler kampanyasına liderlik etti. Merve Tekin, 2007-2021 yılları arasında Johnson & Johnson’daki görev süresi boyunca İletişim Uzmanı, İletişim Müdürü, İletişim ve Hasta İlişkileri Kıdemli Müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Tekin, 2022 yılında Astellas Pharma’da Kurumsal İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü olarak çalışmaya başladı. Görev yaptığı şirketlerde kurumsal iletişim, tedavi alanı ve hasta ilişkileri stratejilerinin geliştirilmesine liderlik ederek, şirketlerin marka kimliği ile entegre tüm pazarlama ve iletişim kanallarında kurumsal itibarı destekleyen önemli çalışmalara imza attı. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin Kurumsal İletişim ve Hasta İnisiyatifleri komitelerinde de görev yapan, ilaç sektörü ve kurumsal iletişim alanında 17 yıllık deneyime sahip olan Merve Tekin, 29 Temmuz 2024 itibarıyla Novartis Türkiye’de Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörlüğü görevini üstlenerek Novartis Türkiye Liderlik Ekibi’nin de üyesi oldu.