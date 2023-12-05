Bizi genç CEO’lar mı kurtaracak?

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi / Yönetim Kurulu Başkanı

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, iç piyasanın daha da daralacağını ve bu nedenle iş adamlarının mutlaka ihracata, dış pazar arayışına yönelmesi gerektiğini söyledi. Hepimizin malumu olduğu üzere, genellikle hükümet çevresinde piyasaya olumlu yaklaşım sergilenir, hal böyle ise piyasayı zor zamanlar bekliyor demektir. Öte yandan uluslararası ortam yangın yeri iken, bir yandan teknolojilerdeki gelişmeler bizi nasıl etkileyecek diye düşünürken belirsizliklere biraz daha açık gözüküyoruz. Günümüzdeki bu enfl asyonist ortamda buz üzerinde dans etmeye alışkın bir CEO mu, yoksa yenilikçi yöntemleri denemekten çekinmeyen genç CEO mu başarı gösterebilecek?

Dünya üzerinde CEO’ların yaş ortalaması 57 civarında iken geçtiğimiz yıl 53’e düşmüş, ayrıca ilk kez CEO ünvânı alanların sayısı ise %50 artmış durumda. Ama bunlar şu an için genel istatistikler, bir de 30 yaşına gelmeden çok büyük şirketlerin başına getirilenler var. Bu genç CEO’lar istisna mı olacak? Geçtiğimiz aylarda Leroy Merlin France şirketine 28 yaşındaki genç bir kadın olan Agathe Monpays, CEO olarak atandı. Agathe Monpays, Eylül 2023'ten itibaren Fransa'nın en büyük DIY zincirinin başında ve halen Yunanistan ve Kıbrıs'ta Leroy Merlin'in genel müdürlüğünü yapmaktadır. Monpays, yaklaşık 30 bin personeli yönetmeye başladı.

Fortune 500’de geleneksel firmaların artık yeni teknoloji firmaları ile yer değiştirdiği bir dönemdeyiz. Belirsizlikler ve hızlı dönüşüm dönemlerini beraberinde getiren bu süreç, şirketleri daha yenilikçi ve yeniliklere adapte olmaya zorluyor. Değişen tüketici talepleri, teknolojik gelişmeler ve küresel olaylar, iş dünyasında hızlı bir evrimin yaşanmasına neden oluyor. Bu bağlamda, başarılı şirketler sadece mevcut duruma uyum sağlamakla kalmayıp aynı zamanda öncü bir rol üstlenerek geleceğe yönelik stratejiler geliştiriyor. Yenilikçi düşünce, esneklik ve sürekli öğrenme, bu belirsizliklerle dolu dönemde rekabet avantajı sağlamak adına önemli faktörler haline geliyor.

Genç CEO’ların belirsizlik dönemleri için silah ve donanımları şunlar;

Adaptasyon

Daha atik ve intibak yetenekleri ile gelen değişikliklere çok açıklar. Teknoloji ve inovasyon konusu zaten onların konfor alanlarında olduğundan, belirsizliğe cevap olarak yeni strateji üretmek ve uyum sağlamak onlar için çok daha kolay.

Risk alabilen bir zihniyet

Riske karşı toleransları daha yüksek olabilir. Belirsizlik ortamlarında geleneksel yolların çözüm olmadığı birçok durum ortaya çıkıyor. Bu durumlarda risk alan bir zihniyet çözüm olabilir.

Teknolojinin içinde olmak

Teknoloji odaklı olmak ile teknolojinin içinde olmak aynı şeyler değil. Teknoloji ile birlikte büyümek, herhangi bir teknolojiden içgörü elde etmek, ondan çok daha hızlı yararlanmak, analiz ederek yeni kararlar almak ve rakiplerden daha önde durabilmek için bugünün teknolojisi ile yoğrulmak gerekiyor.

Girişim kafası

Her genç liderin girişimci olduğunu söylemek zor. Günümüzde birçok genç insan, iş-yaşam dengesini gözetme zihniyeti ile büyümüş durumda, kariyer yapmak ya da girişim yaratmayı düşünmüyor. Ancak liderlik konusunda güçlü olan gençlerin büyük bir yüzdesi girişimci bir zihniyet içinde. Yeni fikirleri deneyimlemeye açık, start-up mantığına çok yatkınlar. Belirsizlik zamanları için bu kaçınılmaz bir yetenek.

Çeşitlilik konusunda yatkınlık

Genç bir CEO masaya çeşitlilik içeren perspektifl e çok yeni fikirler getirebilir ve hızlı değişim dönemlerinde çözüm üreten hızlı manevralara imkân verebilir. Gelişen piyasaları kolay anlaması ve o piyasalara adapte olması daha kolaydır. Bu da değişen müşteri davranışlarına, özellikle yeni jenerasyon müşteri davranışlarına açık olacak ve müşteri tercihlerini karşılayacaktır. Tüketici sınıfı değişiyor, harcayan artık genç nüfus. Dolayısıyla tüketici tercihlerini anlayabilen de genç yöneticiler olacaktır.

Dijital iletişim yeteneği

Network teknikleri de her şey ile birlikte hızlı değişim gösteriyor, daha olgun CEO’lar sosyal medyaya adapte olmaya çalışıyor veya ekip onun adına sosyal medyayı kullanıyor. Ancak sosyal medyanın kişisel kullanım ve etkileşimi çok başka, bir ekip tarafından yönlendirilen kişisel sosyal medya gerçek olamıyor ve bu etkileşim de yapay oluyor. Artık CEO’lar sosyal medya üzerinden işlerini görüyor ki bazen bir süreç sosyal medyada başlayıp sosyal medyada bitebiliyor. Genç CEO’lar gerek çalışanlar gerek müşteriler, halka açık şirketlerde hissededarla iletişimi sosyal medya üzerinden sürdürebiliyor. Çok sivri bir örnek olsa da Elon Musk neredeyse Twitter’ın(X) satın alma Du-diligency’nı sosyal medya üzerinden yaptı.

Ancak yaş tabii ki belirsizlik dönemlerinde başarıyı tek başına garanti eden bir durum değil. Deneyimlerden hızlı öğrenme doğru mentörlük alabilme becerisi, hem başarılardan hem başarısızlıklardan öğrenme isteği, yaştan bağımsız olarak çok önemli faktörler. Deneyimli kişilerden oluşan çeşitliliğe sahip bir liderlik ekibi, genç bireyler dünyasındaki belirsizliğin üstesinden gelmek için dengeli bir yaklaşım getirebilir.

■ 2023’ÜN EN GENÇ 10 CEO’SU

1 - Advait Thakur – 19 Yaşında Advait Thakur, IoT hizmetleri ve çözümlerine odaklanan dünya çapında bir teknoloji ve inovasyon kuruluşu olan Apex Infosys India'nın CEO'sudur. O, 19 yaşında, parlak bir vizyonerdir olan Thakur’un teknoloji alanına girişi yoğun bir bilgi açlığıyla başladı ve bu da onu 2015 yılında Apex Business Solutions Dijital Agency’i kurmaya yöneltti.

2 -Ritesh Agarwal – 29 Yaşında Ritesh Agarwal, kayda değer bir Hintli girişimci ve 29 yaşında Y kuşağı başarısının parlak bir örneğidir. Kendisi, 2023 yılına kadar 1,1 milyar dolarlık şaşırtıcı bir net değere sahip, çığır açan düşük maliyetli bir otel şirketi olan OYO Rooms'un kurucusu ve CEO'sudur.

3 -Ben Kaufman – 29 Yaşında Genç bir girişimci olan Ben Kaufman, buluş ve iş dünyası üzerinde şaşmaz bir izlenim bıraktı. Kendisi, 2018 yılında kurulmuş, ülke çapında bir aile şirketleri ağı olan CAMP'ın CEO'su ve itici gücü olarak tanınıyor. Kaufman'ın aile şirketleri arasında yaratıcı işbirliğini teşvik etme konusundaki kararlılığı, şirketlerin işleyiş ve topluluklarla etkileşim kurma biçiminde devrim yarattı.

4- Evan Spiegel – 32 Yaşında Amerikalı parlak bir girişimci Evan Spiegel, 32 yaşında internet ve sosyal medya sahnesinde kalıcı bir etki yarattı. En çok, Snapchat'in arkasındaki şirket olan Snap Inc.'i Stanford Üniversitesi'nden sınıf arkadaşları Bobby Murphy ve Reggie Brown ile birlikte kurmuştur.

5- Jared Hecht – 35 Yaşında 35 yaşındaki girişimci Jared Hecht, çeşitlendirilmiş ve başarılı şirketleriyle teknoloji ve startup dünyasında kalıcı bir iz bıraktı. Şu anda, küçük işletme sahiplerini potansiyel kredi verenlerle buluşturan ve onların kritik fi nansal kaynaklara erişmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir platform olan Fundera'nın CEO'su olarak görev yapıyor.

6- David Karp – 36 Yaşında 36 yaşındaki David Karp, Tumblr'ı kurmasıyla tanınan tanınmış bir Amerikalı girişimcidir. 2023'te 220 milyon dolarlık net servetiyle dünyanın en çok kazanan genç CEO'larından biri.

7- Suhas Gopinath – 36 Yaşında Uluslararası bir BT fi rması olan Globals Inc. kurucusu, CEO'su ve başkanı Suhas Gopinath, 36 yaşında muazzam bir başarı elde etti. İşin zirvesine giden yolu, çocukluk çağındaki teknoloji sevgisiyle başladı. Suhas, ilk web sitesini 14 yaşında kurdu ve girişimcilik ve buluş konusunda erken bir yetenek sergiledi.

8 -Parag Agrawal – 39 Yaşında Son derece başarılı bir Hintli-Amerikalı yazılım geliştiricisi olan Parag Agrawal, 39 yaşındayken Twitter Inc. eski CEO'su olarak tarih yazdı. CEO olmadan önce, Twitter'ın Baş Teknik Sorumlusu (CTO) olarak görev yaptı ve burada yaratıcı katkılarıyla unutulmaz bir iz bıraktı.

9- Mark Zuckerberg – 39 Yaşında 39 yaşındaki Mark Zuckerberg, teknoloji ve medya endüstrilerinde tanınmış bir kişidir. En çok, insanların dünya çapında iletişim kurma ve bilgi paylaşma biçiminde devrim yaratan sosyal medya ağı olan Facebook'un kurucu ortağı olarak tanınır. Zuckerberg'in etkisi Facebook'un ana şirketi olan Meta Platformlarına kadar uzanıyor.

10- Matthew J. Meloy – 42 Yaşında Targa Resources Corp. CEO'su Matthew J. Meloy, 2023 yılında dünyanın en genç CEO'ları arasında dikkat çeken bir isim. Merkezi Houston, Teksas'ta bulunan Targa Resources, doğal gaz ve doğal gaz sıvılarına odaklanan enerji sektörünün önde gelen operatörlerinden biridir.