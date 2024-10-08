Bordro rakamlardan fazlasıdır

Ayşe Nazmiye UÇA / Datassist Bordro Servisi Yönetim Kurulu Başkanı

Genç adaylar için bazı mesleklerin ismi heyecan barındırıyor. Bunlardan biri İnsan Kaynakları, tabi son zamanlarda bunun birçok ismi var; İK İş Ortağı, İnsan ve Kültür Yöneticisi vb. Bir diğeri de Halkla İlişkiler. Bu mesleklerin sadece isimleri adayları motive ediyor. Daha önce olmayan ışıltılı meslekler bunlar. Bordro mu? Bordro Sümerler zamanından beri bizimle…

Gelecek vadeden ve iyi eğitim almış gençlere bordroyu düşünür müsünüz dediğimde hemen yüzleri ekşiyor ve rakamlardan anlamadıklarını söylüyorlar. Oysa bordro rakamlardan ibaret değil, hele günümüzdeki teknolojik gelişmelerle hiç değil, hatta rakamlardan fazlası.

Aslında bu gençler şunu söyleseydi anlardım: “Ben karmaşık, çok yönlü ve aynı anda birçok alana nüfuz eden bir sorumluluğu üstlenmeye hazır değilim.“ Daha doğrusu “Sorumluluktan kaçarım.“ Evet, bordro sorumluluk demek.

Yıllar önce çok genç bir yaşta (bunu itiraf etmek istemiyorum ama elle bordro hesaplanırken, ki şöyle ana bordro ayda bir IBM makinalarında işlenirken) yaklaşık 25 kişiye prim bodrosu hesaplamam istenmişti, hesapladım. Ben fark bordrolarını net üzerinden brüte giderek hesapladım. Şirket Casino şirketi, rakamlar hiç küçük değil, gelen krupiyeler sakin bir şekilde net ücretlerini alıp gittiler, yüzlerindeki tarif edilmez mutluluğun nedenini bir ay sonra gerçek ortaya çıkınca anladım. Çok genç yaşta uykusuz geceler geçirmemi sağlayan bu olaya rağmen bu sektörün kalbindeyim. Çünkü sorumluluk ve yaptığının arkasında durabilmek demek bordro mesleği. Öyle bir sorumluluk ki;

■Her ay her bir çalışan tarafından kontrol edilmek demek

■Vergi ve Sosyal Güvenlik kurumları tarafına açık, şeffaf ve hesap verebilir olmak demek

■Organizasyonun finansal açıdan koruyor ve kolluyor olmak demek

Bordroyu işlemek ve yönetmek, işlevler arası bir şekilde çalışmak; vergi düzenlemeleri, iş kanunları, sosyal güvenlik kuralları ve daha fazlası gibi birçok farklı alanı kapsar.

Tüm bunlar sizi korkutmuş olabilir ancak ışıltılı isimleri olan pozisyonlar işten çıkarma zamanında listenin en başında olanlardır, bordro ise sonuncusu. Birisinin işten çıkış paketlerini doğru hesaplaması gerekiyor

Birisinin işten çıkış paketlerini doğru hesaplaması gerek

Ücretlerin hesaplara yattığı gün çalışanlar ve hepimiz için çok şey ifade eden bir gün, bir ay boyunca beklenen, üzerine hayal kurulan hesap yapılan bir tutar. Şöyle ki bordro uzmanı yüzlerce ya da binlerce çalışanın bu duygusunun tropik ettiği kişi. Bordro uzmanının sorumluluğu, çalışanın ücretini doğru ve zamanında ödeme stresi. Bireylerin çok hassas olduğu konulardan biri de kazanılan ücretin doğru ve adil hesaplanmasıdır. Aynı pozisyondaki arkadaşından çok az bir fark olsa da daha düşük bir ücret aldığını öğrenen bir çalışanın duygusu çok çabuk dalgalanabilir. O kadar çabuk dalgalanabilir ki bir anda olay CEO’nun masasına düşebilir. Ya da söylenmemiş bir küskünlük çok vefalı bir çalışanın şirket bağlılığının azalmasına yol açabilir. Çalışanların güvenini ve şirketin itibarını koruma yükü her ay tekrarlanarak bordro uzmanının omuzlarındadır. Bir çalışanın yıllık iznindeki küçük fark, fazla mesai hesaplamasına yanlış bir bakış, bir başka departman için önem arz etmeyen bir konu, bordro hesaplamasında katlanarak büyüyebilir.

Organizasyon içindeki hiçbir kariyer aynı zamanda çalışanlara, en ciddi kamu kurumlarına ve şirketin hem içerde hem dışarıdaki itibarına bu kadar dokunmuyor. Tüm bu sorumluluklar ne getiriyor dersiniz? Bu kadar değişikliğin yaşandığı kaygan iş dünyasında istikrar, iyi ücret, tanınma ve iş tatmini getiriyor. İşini doğru programa oturtan bordro uzmanı iş-yaşam dengesini kolayca ayarlayabilir. Zam dönemleri ve toplu sözleşme dönemleri hariç ama bu durumda zam oranlarını herkesten önce öğrenen sizsiniz.