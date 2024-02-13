Genç çalışanlar neden ofise gelmeli?

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi / Yönetim Kurulu Başkanı

İnsanlarla ilişki kurmanın, ofis ortamında gerçekleşen günlük etkileşimlerin ötesinde, iş hayatında önemli bir faktör olduğunu söylemek zor değil. Bazen gereksiz konuşmalara katılmak, tahammül edilemez bazı karakterlerle muhatap olmak zorunda kalmamak, sadece yaptığınız işe odaklanmak tabi ki güzel bir durum ama kaçırılan fırsatlar da göz ardı edilmemeli.

Ofiste öğrenilmesi gereken şeyler var ve bunlar online araçları kullanılarak öğrenilemez. İnsanları birbirine yaklaştıran ve hatta bir topluluk olarak yaşamalarını sağlayan şeyin dedikodu olduğunu söyleyen bir araştırma okumuştum. Ofis dedikoduları bize insan karakterleri ve davranışları hakkında çok şey öğretir. Bunu da ancak ofise düzenli gelip yakın ilişkiler kurarak elde edebilirsiniz.

▶Uzaktan çalışan kişiler uzun dönemli gözden uzak olarak terfi listelerinde çok yer almayacaklardır.

▶Hata yaptıklarında bunu hemen toparlayacak vakit olabilir, şirkettekilerin davranışlarından veya vücut dillerinden bir sonuç çıkararak bir olayı toparlayabilirsiniz. Bunu uzaktan çalışırken yapamazsınız hatta iyot gibi açığa çıktığınız durumlar olabilir.

▶Arkanızdan dönen bir dolap varsa bunu ofis içinde fark etme şansınız olabilir.

▶Ofisin karizmatik kişilerini tanımak onlara yakın olmak ve en azından kimin fikir lideri olduğunu bilmek ve ofis politikalarını takip etmek bir şekilde gereklidir.

Genç çalışanların tecrübeli kişilerden alacakları geribildirim çok önemlidir. Yan yana çalışılırken, konuşulurken anında verilen bildirimler henüz işe başlayan çalışanlar için altın değerindedir. Bir yanlış yaptığınızda, bir işe olmaması gereken şekilde başladığınızda tecrübeli çalışanın aldığı yüz şekli size çok şey ifade edebilir. Her gün gerçekleşen bu hareketler sizin farkında olmadan gelişmenizi sağlayacaktır. Başkalarının yaptığı yanlışlardan öğrenmek çok büyük bir şanstır. Yanı başınızda olan bu olaylar, gel-gitler, yapılan yanlışın etkileri ve geri dönüşler size risk almadan iş öğretecektir.

Yazılı olmayan kurallardan öğrenmek

Her organizasyonda kuralları anlatan prosedürler varsa bile yazılı olmayan, hatta birçok kimsenin size açıklamayacağı kurallar vardır. Bunlar ancak ofiste aynı havayı soluyarak ve aynı kokuyu duyarak öğrenilebilir.

İş yerinde yazılı olmayan kurallar, formaliteye dökülmemiş ancak organizasyon kültürünü ve iş dinamiklerini belirleyen önemli unsurları içerir. Bir iş yerindeki gerçek sosyal dokuyu anlamak ve uyum sağlamak için yazılı olmayan kuralları anlamak kritiktir. Bu kurallar, iş arkadaşları arasındaki iletişim tonundan, toplantı dinamiklerine, karar alma süreçlerinden, iş yeri ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede etkileşimleri içerir. Sadece ofise düzenli katılım ve günlük etkileşimlerle bu yazılı olmayan kuralları kavramak mümkündür. İnsanlar arasındaki ilişkiler, duygusal zekâ ve işbirliği yetenekleri, iş yerinde başarılı olmanın kilit noktalarının anlaşılmasını sağlar.

Okuldan mezun olduğumuzda gerek ailemiz gerek arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz ile olan ilişkilerimizden oluşmuş tecrübelerimizle insanları tanığımızı düşünürüz. Ama çalışma hayatı çok başka bir öğrenim olanağı sağlar. Çünkü hiçbir ortam çalışma hayatı kadar (politika hariç tabi ki) kişilerin çıkarlarının çarpıştığı bir ortam yaratmaz. Rakipler, arkadaşlar, yarı arkadaşlarınız, çıkar gruplarının bir arada olduğu bir ortamda canlı olarak izlenen ve sizin de içinde oyuncu olarak yer aldığınız tiyatro sizin için hayatınızın en önemli dersi olabilir.