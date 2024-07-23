Kötü bir patronla profesyonelce nasıl başa çıkılır?

Tolga ELİGÜL / Datassist Bordro Servisi

Duygularınızı Kontrol Altında Tutun: Patronunuzun sözleri veya davranışları sizi sinirlendirebilir veya üzebilir. Sakin kalmaya ve duygularınızı kontrol altında tutmaya çalışın. Tepkinizi vermeden önce derin bir nefes alın ve 10’a kadar sayın.

Kişiselleştirmeyin: Patronunuzun davranışları sizin hakkınızda değil, muhtemelen kendi stresi, iş yükü veya kişilik sorunlarıyla ilgilidir. Olumsuzlukları kişisel olarak algılamayın.

Sınırlar Belirleyin: Patronunuzun size saygısız davranmasına veya işinizi ihlal etmesine izin vermeyin. Net ve nazik bir şekilde sınırlarınızı belirleyin.

Destek Alın: Aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla yaşadığınız durumu konuşun. Gerekirse bir terapist veya danışmandan da destek alabilirsiniz.

Belgelerinizi Düzenli Tutun: Patronunuzla yaşadığınız tüm etkileşimleri, tarihleri ve tanıklar da dahil olmak üzere belgeleyin. Bu, gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz yasal veya resmi işlemler için faydalı olabilir.

Görevlerinizi Net Bir Şekilde Anlayın: Patronunuzdan beklentilerini açıkça öğrenin ve bunlara uyduğunuzdan emin olun. Görevlerinizde belirsizlik varsa, yazılı olarak açıklama isteyin.

Başarılarınızı Belgeleyin: Başarılarınızı ve katkılarınızı belgeleyin. Bu, performans değerlendirmelerinde veya iş görüşmelerinde faydalı olabilir.

Sorunları Profesyonelce Ele Alın: Patronunuzla yaşadığınız sorunları sakin ve profesyonel bir şekilde ele alın. Duygusal tepkilerden ve suçlamalardan kaçının. Çözüme odaklanın ve yapıcı geri bildirimde bulunun.

Gerekirse Yardım İsteyin: Sorunları kendi başınıza çözemezseniz, insan kaynakları departmanından veya bir üst yöneticiden yardım isteyin.

KÖTÜ PATRONUNUZ BUNDAN HABERSİZ OLABİLİR

Belki de farkında değildir. Farklı bir yönetim tarzına sahip olabilir, yeterince eğitim almamış olabilir veya iş yükü nedeniyle size zaman ayıramıyor olabilir. Değerleriniz uyuşmuyordur. Esnek çalışma saatleri gibi isteklerinizi karşılamayan katı iş-yaşam dengesine sahip olabilir.

NE YAPABİLİRSİNİZ?

Anlayışlı olun ve açık iletişim kurun. Onun bakış açısını anlamaya çalışın ve sakin bir şekilde ne istediğinizi dile getirin.

Geri bildirim verin. Hangi davranışlarının sizi etkilediğini ve hangi tür bir liderlik tarzı beklediğinizi nazikçe iletin. Ortak çözüm bulun. Her ikiniz için de işe yarayacak orta yollar bulmaya çalışın.

DENGE - FARKINDA OLMAYAN KÖTÜ BİR PATRONLA BAŞA ÇIKMAYA NASIL YAKLAŞILIR?

Açık İletişim: Patronunuzla ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz hakkında nazik ve açık bir şekilde konuşun. Yönlendirme, geri bildirim ve destek eksikliği gibi yaşadığınız sorunları net bir şekilde ifade edin.

İhtiyaçlarınızı Belirleyin: Patronunuzdan tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu açıkça belirtin. Daha fazla sorumluluk mu, belirli becerilerde geliştirme mi yoksa daha fazla geri bildirim mi istiyorsunuz?

Onun Hedeflerine Odaklanın: Patronunuzun neyi başarmak istediğini anlamaya çalışın ve buna nasıl katkıda bulunabileceğinizi sorun. Bu, ortak bir zemin bulmanıza ve iş birliğini geliştirmenize yardımcı olacaktır.

PEKİİİ. KÖTÜ PATRON BİLDİĞİNDE

Orta ölçekli bir üretim şirketindeki bir yönetici, çalışanlarına karşı sert ve aşağılayıcı bir tutum sergiliyordu. Eleştiri ve bağırma yoluyla çalışanları motive etmeye çalışıyordu. Danışmanına danışmasına rağmen, davranışının kabul edilemez olduğunu anlamakta güçlük çekti ve sonunda yöneticilik görevinden alındı.

Kötü Davranışın Kabul Edilemezliği: Yöneticinin davranışı, çalışanlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahipti ve iş ortamını toksik hale getirdi. Bağırmak, aşağılamak ve lakap takmak gibi davranışlar asla kabul edilemez ve profesyonel bir iş ortamında yeri yoktur.

Bilinç ve Farkındalık Eksikliği: Yönetici, davranışının çalışanları nasıl etkilediğini ve şirket kültürüne nasıl zarar verdiğini fark edememiştir. Bu durum, birçok kötü patronun ortak bir özelliğidir.

Kötü Davranışın Kökleri: Kötü patronlar, geçmiş deneyimlerinden, yetiştirilme tarzlarından veya toksik bir iş ortamından etkilenmiş olabilirler. Bu, davranışlarını mazur kılmaz, ancak nedenlerini anlamak önemlidir.

Sorun Hakkında Konuşun: Mümkünse, kötü patronunuzla sakin ve profesyonel bir şekilde konuşmayı deneyin. Eylemlerinin veya sözlerinin sizi ve iş performansınızı nasıl etkilediğini açıkça ifade edin.

Belli örnekler vererek ve duygusal tepkilerden kaçınarak açık olun. Nadir de olsa, patronunuz geri bildiriminizi dikkate alabilir ve davranışını değiştirmeye çalışabilir.

UNUTMAYIN:

Profesyonel olun ve sakin kalmaya çalışın.

Eleştirilerinizi yapıcı bir şekilde sunun ve çözüm odaklı olun.

Kendinize ve sınırlarınıza saygı gösterin.

Gerekirse yardım almaktan çekinmeyin.

EK STRATEJİLER:

Danışmanlık Edinin: Mevcut rolünüzde daha fazla deneyim kazanmak için, diğer yöneticilerden veya deneyimli meslektaşlardan mentorluk veya rehberlik isteyin.

Yöneticiye Ulaşın: Sorunlar devam ederse, patronunuzun yöneticisine durumu nazikçe iletin. Yardım ve destek isteyin.

İnsan Kaynaklarına Başvurun: İK departmanı, arabulucu olarak hareket etme ve çözüm bulmanıza yardımcı olma konusunda size rehberlik edebilir.

Destek Arayın: Aynı zorlukları yaşayan iş arkadaşlarınızla bir araya gelin ve birbirinizi destekleyin.

Son Çareler: Durum düzelmezse, şirket içinde başka bir departmana transfer olmayı veya yeni bir iş aramayı düşünebilirsiniz.