Sevgili günlük

Tolga ELİGÜL / Datassist Bordro Servisi

Bu günlük, bir İnsan Kaynakları İşe Alım ve Uyumlama Personelinin işe başlangıç süreci, deneyimlerine odaklanmaktadır. İşe başladığı ilk günün heyecanını, sevinçleri, karşılaştığı zorluklar, bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri ve öğrenme sürecini açıklamaya çalıştım. Ayrıca burada ben varım, sen varsın, hepimiz buradayız.

11 Haziran 2024 Salı

Bugün işe başladım ve heyecanım dorukta! Tıpkı ilk okul günü gibi bir duygu. Uzun bir eğitim süreci sonunda geldiğim bu noktada biraz gerginim ama aynı zamanda çok mutluyum. Umarım her şey istediğim gibi olur.

Ofise adım attım ve çalışacağım firma hakkında İK ekibindeki ilgili kişi tarafından sunumlarla başladı günüm. Herkes çok samimi ve güler yüzlüydü. Çoğu, güzel bir selamla ve beni tanımak için türlü sorular sorarak karşıladı. İlk gün herkesi tanımak biraz zor olsa da sanırım bu süreç yavaş yavaş oturacak.

İlk Görev: İlk iş günümün sonunda bana yeni görevlerinden ilkini tanıttılar. İşe Alım ekibiyle tanıştım ve projenin genel hatları hakkında bilgi aldım. Çok heyecanlıyım, yeni projemle ilgili detayları öğrenmek için sabırsızlanıyorum.

Bu süreçte işe alımın genel stratejileri ve süreçleri hakkında bilgi edinip, işe alım planlaması, iş analizi ve işe alımın yasal boyutları gibi konuları öğreneceğim. Ayrıca, işe alımın önemini ve işletme performansı üzerindeki etkisini de kavradım. İşe alım sürecindeki bu projenin benim için büyük bir tecrübe olacağını hissediyorum.

12 Haziran 2024 Çarşamba

Firmaya özgü işe alım stratejileri ve süreçlerini öğrenmeye başladığım bu aşamada, işe alımın stratejik önemini, aday havuzlarını oluşturma yöntemlerini, işe alım planlaması ve işe alım süreçlerinin aşamalarını detaylı olarak inceledik. Ayrıca, farklı işe alım teknikleri ve işe alım sürecinde kullanılan araçları da öğrenme fırsatı bulmamı sağladı.

Beraber girdiğimiz ilk mülakat deneyimi hakkında notlar alırken, adaylarla iletişim kurma, mülakat teknikleri, doğru soruları sorma ve adayları değerlendirme konularında kendimi geliştirmeme yarar sağladı. Mülakat sürecinin adil ve objektif olmasını sağlama ve aday deneyimini olumlu kılacak püf noktaları da öğrenip, bu deneyimi daha verimli hale getirmeye çalışacağım.

13 Haziran 2024 Perşembe

Bugün işe alım sürecinin detaylarına odaklandık. İş ilanının oluşturulması sürecini ele aldık ve en etkili şekilde adayları çekebilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğini tartıştık. Özgeçmiş değerlendirmenin nasıl yapılacağını, adayların yeteneklerini ve deneyimlerini nasıl doğru bir şekilde analiz edeceğimizi öğrendik.

Hangi platformlarda ilan vermemiz gerektiği, ilan metninin nasıl oluşturulacağı, hangi kriterleri belirtmemiz gerektiği gibi detayları ele aldık. Adayların iş ilanımıza nasıl cevap vereceğini etkileyecek tüm bu faktörleri göz önünde bulundurduk ve iş ilanımızı oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik.

Hatta adayların özgeçmişlerini nasıl değerlendireceğimizi öğrendik. Hangi kriterlere göre değerlendirme yapmamız gerektiği, adayların deneyimlerinin ve yeteneklerinin bizim işimize uygun olup olmadığını nasıl analiz edeceğimizi detaylı bir şekilde ele aldık. Adayların özgeçmişleri arasında hangi özelliklere dikkat etmemiz gerektiğini ve doğru adayı seçmek için nelere önem vermemiz gerektiğini konuştuk.

14 Haziran 2024 Cuma

İşe Alım Teknikleri bölümünde, çeşitli işe alım teknikleri hakkında bilgi aldım. Bu teknikler arasında, işe alım sürecinde kullanılan farklı mülakat teknikleri, kişilik testleri, yetenek değerlendirme yöntemleri ve işe alım süreçlerindeki en iyi uygulamaları içeriyordu. Ayrıca, adaylara pozisyonla ilgili örnek proje veya görev verme yöntemleri konusunda da bilgi sahibi oldum. Bu bilgileri kullanarak, şirketin ihtiyaç duyduğu en uygun adayları seçmek için farklı işe alım tekniklerini nasıl kullanabileceğini öğrenmemi sağladı.

Yetenek Havuzları gibi farklı işe alım kanalları konusunda bilgi aldım. İşe alım için doğrudan adaylarla iletişime geçebileceğim online platformların yanı sıra, kariyer fuarları, üniversite iş birlikleri ve networking etkinlikleri gibi işe alım kanallarını inceledik.

Bugün işe alım departmanının işleyişini detaylı bir şekilde öğrendim. İşe alım sürecinin adımlarını, hangi departmanlarla iş birliği içinde olduğumuzu, hangi verileri kullandığımızı ve nasıl bir şekilde adayları eleyip değerlendirdiğimizi öğrendim. Bu sayede işe alımın işleyişini bütüncül bir şekilde anlama fırsatı buldum ve uzmanımızın yol göstericiliğinde işe alımın temel prensiplerini anlamak benim için oldukça aydınlatıcı oldu.

17 Haziran 2024 Pazartesi

Hafta sonu heyecanımın azaldığı, yeni öğrendiğim konuları internetten de araştırdığım iki gün olarak geçti. Hafta başı ile işe alım yazılımını kullanmayı öğrendim. Bu yazılımın nasıl işlediğini, aday takibinden iş ilanı yayınlamaya, mülakat randevularının düzenlenmesinden raporlama özelliklerine kadar birçok detayı öğrendim. Yazılımın kullanımı sayesinde adaylarla iletişim kurmak ve onların süreci takip etmekte kolaylık yaşayacağımızı da fark ettim. İlk günlerde hala bazı detaylar karışık olsa da ilerleyen günlerde bu yazılımı daha etkin bir şekilde kullanarak işe alım sürecine katkı sağlamayı umuyorum.

Sadece işe alım değil her sektörde olduğu gibi İK tarafında da teknolojinin rolü giderek artmakta. İK departmanları, adayları bulmak, değerlendirmek ve işe almak için çeşitli İK yazılımları ve uygulamaları kullanmakta. Bu yazılımlar sayesinde aday veritabanları oluşturulabilir, pozisyon ilanları yayınlanabilir, video mülakatları yapılabilir ve aday performansı değerlendirilebiliriz. Bu nedenle genç nesil olarak teknoloji kısmına biraz daha dikkat etmeyi düşünüyorum.

18 Haziran 2024 Salı

Bugün işe alım sürecinde adayların değerlendirilme ve seçilme aşamalarını pekiştirdiğim bir gün oldu. Başvuruları eleme kriterlerine göre inceleyerek, mülakat tekniklerini uygulayarak ve referans kontrollerini yaparak nasıl adaylar seçileceğini öğrendim. Ayrıca, işe alım sürecindeki yasal düzenlemeleri de detaylı bir şekilde ele aldım. Bu süreçte uyulması gereken kurallar ve adayların hakları konusunda bilgi sahibi oldum. Genel olarak, işe alımın pratik uygulamalarını öğrendiğimiz bir gün oldu.

19 Haziran 2024 Çarşamba

İşe alım sürecinde nasıl daha etkili bir şekilde iş birliği yapabileceğimizi tartıştık. İnsan kaynakları, üst yönetim ve departmanlar arasında nasıl bir iş birliği modeli oluşturulabileceğini inceledik. Adayların departmanlarla olan etkileşimleri, geri bildirim alışverişi ve pozisyon için doğru adayı bulma konusunda iş birliğinin önemini vurguladık. Daha etkili bir iletişim ve iş birliği ile işe alım sürecini verimli bir şekilde yürütmenin yöntemlerini öğrendik. Karşılıklı destek ve iletişimin işe alım sürecinde ne kadar önemli olduğunu fark ettik ve bu konuda yeni stratejiler geliştirmeye karar verdik.

“İşe başladığınızda, iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak ve onlarla iyi ilişkiler geliştirmek çok önemli. Onları tanımak, iş konularıyla veya günlük konularla sohbet etmek için fırsat yaratmak size ve işyerine olumlu bir ortam sağlayacak. İş arkadaşlarınızla doğal bir şekilde iletişim kurun, onların fikirlerini dinleyin ve sizinle olan deneyimlerinden, bilgilerinden yararlanın. Böylece açık ve samimi iletişim kurarak sorunları çözmek, yeni fikirleri değerlendirmek için fırsat yaratabilirsiniz. Böylece iş arkadaşlarıyla güçlü ilişkiler kurarak, işyerinde motivasyonu artırabilir ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz”

20 Haziran 2024 Perşembe

İkinci haftanın ilk konusu eğitim ihtiyaç analizi. Bu analiz, çalışanların sahip oldukları beceri ve bilgi düzeylerini belirlemek için yapılır; bana da yapıldı. Bu sayede, hangi konularda eğitim programlarına ihtiyaç duyduğum tespit edildi. Bu sene için kendimi geliştirmem gereken konuları biliyorum ve buna göre bir eğitim planına başlayacağım.

21 Haziran 2024 Cuma

Performans yönetimi süreci, çalışanın iş performansının değerlendirilmesi, geri bildirim alması ve gelişim planlarının oluşturulmasıymış. Bu süreçte çalışanın güçlü yönleri belirlenip, zayıf yönleri üzerine çalışılır ve performans hedefleri belirlenirmiş. Kariyer planlaması da göz önünde bulundurulurmuş, sonunda şirketteki yerimi daha net öğreneceğim. Bir haftayı geçecek bir sürece benziyor.

4 Temmuz 2024 Perşembe

Performans yönetimi tahminimden uzun sürdü. Bitmiş de değil; performans her geçen gün yeni bir süreç dahil edilebilen, yaşayan bir süreç.

Unutmuşum. Okumuştum bir yerlerde; yeni işe başlarken, işle ilgili stresle başa çıkmanın birçok yolu vardı. Bunlar arasında, düzenli egzersiz yapmak, derin nefes almak, meditasyon ve yoga gibi stres azaltıcı teknikleri denemek, iş saatleri dışında hobiler ve keyif aldığımız aktivitelere zaman ayırmak iyi geliyordu. Şanslı olmalıyım çok stres yapmadan uyum sağlayabildim. Bunda İK ekibimizin ve işyeri kültürünün önemi büyük.

“İşe başlangıçta stresle başa çıkmanın birkaç yolu bulunuyor. Öncelikle, işe başladığınızda kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Her gün biraz zaman kendinize ayırarak, stresi azaltabilirsiniz. Ayrıca, spora zaman ayırmak da stresle başa çıkmanın iyi bir yolu olabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla iyi ilişkiler kurmak da stresi azaltabilir. Açık iletişim kurarak, problemleri hızlı bir şekilde çözebilir ve stresinizi azaltabilirsiniz. İş başlangıcında stresle başa çıkmak normaldir, ancak bu yöntemler stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir”

Kendime Not

Karşılaştığım zorluklardan biri kurumsal kültürün ve iş süreçlerinin anlaşılmasıydı. Her şirketin kendi dinamikleri ve kuralları olduğu için bu süreci hızlıca kavramak biraz zamanımı alacak. Aynı zamanda yeni bilgilerin ve teknolojilerin öğrenilmesi de bir diğer zorluk. Özellikle teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde, işe başladığın şirketin kullandığı sistemleri ve uygulamaları öğrenmek önemli.

İlk gün, ilk hafta ve ilk ay programlarının daha etkili bir şekilde planlanması ve uygulanması, yeni çalışanların uyum sürecini olumlu yönde etkileyecektir.