Ayşe Nazmiye UÇA – Datassist Bordro Servisi / Yönetim Kurulu Başkanı

İnsan Kaynakları olarak zam dönemini bitirdiniz ve laptopunuzun kapağını kapattınız. Bundan sonra yapacağınız en kolay şey yıllık izninizi alıp telefonunuzu kapatmak olabilirdi. Ama ne yazık bu mümkün değil. Ücret artışından memnun olmayarak kapınızı çalan çalışanları dinlemek durumundasınız. Eğer bir çalışan düşük maaş zammı aldığını düşünüyorsa önce ya en yakın arkadaşına arkasından yöneticisine gelecektir. Diğer türlüsü çalışanın işinden ayrılmaya karar verilen o hazin dönüm noktası olacaktır. Bu nedenle “tık tık maaşım hakkında konuşmak istiyorum” diyen bir ses kötü haber değildir. Siz her ne kadar şirketin bütçesi ve ekonomik göstergeler ışığında elinizden geleni yapmışsanız da çalışanlar otomatik olarak kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Ancak bu zor olsa da yönetmek için ilk iki uyarı;

Yerin kulağı var

Çalışanla yapacağınız konuşma niyet ne olursa olsun duyulur. Bu nedenle söylediklerinizin kamuya mal olacağını varsayarak konuşmanız, sonradan pişman olacağınız sözler sarf etmemeniz tavsiye olunur.

Tuzağa düşmemek

Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen çalışanın gerçekten kendi niyeti ile orada olup olmadığını kontrol edin. Kimi zaman haksızlık yapıldığını düşünen kişi karşınıza gelen kişi olmayabilir. Çok iyi niyetle biraz doldurulmuş olabilir. Mutsuzluk yaratan kişiyi bulmak birçok açıdan yararlı olabilir.

Gelelim gerçekten kendi iradesi ile sizin karşınıza gelmiş olan çalışanla diyalogda size yardımcı olacak noktalara;

▶ Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünen çalışanın doğru karşılaştırma yaptığından emin olmanız iyidir.

Eğer kendisini diğer çalışanlarla karşılaştırıyor ise, çalışanın şu konularda makul bakış açısı olup olmadığını anlamak gerekiyor. Karşılaştırma yapılan kişinin; Sorumluluk alanı çok farklı olabilir, kimi çalışan aynı pozisyonda olsa bile diğerlerinin çok üzerinde bir sorumluluk alanına sahip olabilir. Ya da bilgi ve kabiliyeti çok farklı olabilir. Bunu bir şekilde gerçek örneklerle açıklamanız yararlı olabilir. Günümüzde ücret karşılaştırmaları yapılan web siteleri veya bu konuda sosyal medya üzerinde övünen kişiler olabilir. İnternet üzerinden ulaşılan bilgiler yanıltıcı olabilir, çoğunlukla mesleğini en iyi yapan kişilere ait olabilir bu rakamlar. Bir çok kez de kötü olan saklanır ama iyi olan şeyler göze sokulabilir. Bu nedenle bu karşılaştırmayı kiminle ve ne ile yapıyor. Ciddi bir şekilde dinleyip mutsuzluğun kaynağının doğru veriye dayanıp dayanmadığına bakın.

▶Rakipler ve sektörün verilerini elinizde bulundurup, şirketinizin berbat ya da yönetimin adaletsiz olduğu fikrini peşinen kabul etmeyin. Ücretlerin hesaplanma biçimi ile ilgili açık olun ve bu ücrete nasıl ulaşıldığını anlatacak veriler elinizde olsun. Öğrenip size döneceğim, inceleyeceğiz yerine bu tür tartışmaların olacağını düşünerek açık verilerle kendisine anında bilgi verin. Karanlıkta güreşmektense açık ve şeffaf olmak (tabi ki yönetim bu konuda adil ise) en iyisidir.

▶Ücreti bir kez daha kontrol edin Belki gerçek bir matematiksel hata atlanmış bir performans puanı olabilir. Bazen yanlış anlaşılmalar gözden kaçan noktalar olabilir. Savunmaya geçmeden önce hesaplamanın doğru olduğundan emin olun.

▶Bütçe ve sektör bilgilerine hakim olun ezberden konuşmayın Zor günler yaşıyoruz, bir yandan şirket bütçeleri son yıllarda bir sonraki yılın kazançlarını varsayarak ücret artışlarını hesaplıyor. Savunmaya geçmeden bu konudaki sayısal verileri mümkünse grafiksel olarak açıklamaya hazır olun.

▶Ücretinden memnun olmayan çalışanı gerçekten dinleyin. Bu belki de en önemli tavsiyedir. Kapınızdan içeri giren kişi kaçıncı kişi de olsa ilk kez gelen ile aynı yakınlıkta dinlemek ve onu anlamaya çalışmak çok önemli. Karşındaki kişi sorununu çözmese bile kendini nasıl hissettirdiği çok önemlidir.