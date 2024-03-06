29 ayda 217 doz Covid aşısı olunca...

Erlangen-Nuremberg Üniversitesi’nden araştırmacılar, adamla ilgili bir haber gördüklerini ve çok sayıda aşıya karşı vücudunun verdiği yanıtı araştırmak üzere kendisiyle temasa geçtiklerini ifade etti.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre; Dr. Kilian Schober, adamı bir dizi test için davet ettiklerini ve şahsın da konuya ilgi gösterdiğini belirtti.

Araştırmacılar, Almanya'nın Magdeburg kentinden 62 yaşındaki adamın "özel nedenlerle" çok sayıda aşı yaptırdığını söyledi.

Araştırma ekibi sekiz farklı aşı (çoğu mRNA aşısı olan BioNTech ve Moderna) ile 134 aşılamayı resmen teyit etti. Adamın daha önce yaptırdığı kan testlerine baktılar ve daha fazla aşı yaptırmaya devam ederken de kan örneklerini incelediler.

Dr. Schober, "Bu olağanüstü aşırı aşılamaya rağmen gözle görülür hiçbir yan etkinin tetiklenmediğinin gözlemlenmesi, ilaçların iyi derecede tolere edilebilirliğe sahip olduğunu göstermektedir" ifadesini kullandı.

The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayılnanan çalışmaya göre; araştırmacılar, adamın bağışıklık sisteminin tamamen çalıştığını tespit etti.

Ekip, Covid-19'a (Sars-CoV-2) neden olan virüse karşı belirli bağışıklık hücreleri ve antikorların, sadece üç aşı yaptıran kişilere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde bulunduğunu bildirdi.