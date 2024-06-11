AB sağlık yetkililerinden bel soğukluğu hastalığı uyarısı: Antibiyotiğe karşı direnç kazanıyor

Avrupa'da sağlık yetkilileri, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan (CYBH) biri olan bel soğukluğuna (gonore) neden olan bakterilerin ilaca karşı direnç kazanmasının tedavi seçeneklerini sınırlayabileceği konusunda uyardı.

Gonore, bakterilerin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır (STD) ve genellikle belirti göstermez.

Tedavi edilmediği takdirde pelvik inflamatuar hastalık veya kısırlık gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 2022 yılına ilişkin yeni bir gözetim raporunda, CYBH'nin iki izolatının, tedavisinde yaygın olarak kullanılan antibiyotik seftriaksona karşı dirençli olduğu uyarısında bulundu.

23 Avrupa ülkesinden yaklaşık 4.400 gonore izolatı 2022 yılında bir gözetim programına sunulmuştur.

Başka bir antibiyotik olan azitromisine dirençli izolatların oranı 2021'de yüzde 14 iken 2022'de yaklaşık yüzde 26'ya yükselmiştir.

Sağlık ajansı, bu ilacın tipik olarak gonore tedavisinde seftriakson ile birlikte kullanıldığı için tedavi seçeneklerini zorlaştırabileceğini söyledi.

Gonore izolatlarının antibiyotik siprofloksasine karşı direnci de 2021'de yüzde 63 iken 2022'de yüzde 66'ya yükselmiştir.

Bilim insanları ilaca dirençli bakterilere karşı etkili yeni sentetik antibiyotik geliştirdi.

ECDC'den dün yapılan açıklamada, "Dirençli suşlardaki artış, mevcut tedavi seçeneklerinin etkinliğini tehlikeye atabilir ve yeni tedavi seçenekleri mevcut olana kadar önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturabilir" denildi.

"Sefiksime (antibiyotik) karşı direnç yüzde 0,3 gibi düşük bir oranda kalsa da, özellikle sefiksim ve seftriaksona dirençli gonokok suşları uluslararası alanda yayıldığından, sürekli izleme çok önemlidir" ifadeleri de yer aldı.

Daha fazla gözetim, tedavi kılavuzlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve önleme çabaları tavsiye edildi.

Pandemiden sonra cinsel yolla bulaşan hastalıklarda artış

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bel soğukluğu küresel çapta giderek daha fazla ilaca dirençli hale geliyor.

DSÖ, birçok ülkenin tek başına seftriakson veya bu antibiyotiğin diğerleriyle kombine edilmesiyle hastalığın tedavi edilemediğini bildirdiğini açıkladı.

ECDC geçtiğimiz aylarda, Avrupa'da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardaki (CYBE) endişe verici artış konusunda uyarıda bulunmuştu.

2022'de 28 AB/AEA ülkesinde 70.800'den fazla bel soğukluğu vakası görülmüş olup, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 48'lik bir artışa işaret ediyor.

Frengi vakaları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 34, klamidya vakaları ise yüzde 16 oranında artış gösterdi.

Uzmanlar Mart ayında yaptıkları açıklamada, vakalardaki artışın Covid-19 salgınından sonra cinsel davranışlardaki değişikliklerle ilgili olabileceğini belirtmiş, pandemi sırasında daha az test ve tedavinin de bir toparlanmaya yol açmış olabileceğini söylemişti.