ABD'de bir insana genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi

Boston'daki Massachusetts Hastanesi'nde 16 Mart'ta yapılan operasyonda genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği, 62 yaşındaki Richard Slayman'a nakledildi. Hastanın durumunun iyiye gittiği ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Slayman'ın "11 yıldır burada hastayım, doktorlarım nakil olabileceğinden bahsettiğinde, bunun yalnızca kendime değil hayatta kalabilmek için organ nakline ihtiyacı olan binlerce insana umut verebileceğini düşündüm." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Doktor Tatsuo Kawai, bu nakil işleminin böbrek yetmezliği olan milyonlarca insana yardım eli uzatmasını umut ettiklerini vurguladı.

Daha önce denenmiş hasta 2 ay yaşamıştı

Hayvan hücre, doku ya da organlarının, insanlara nakledilmesi anlamına gelen 'ksenotransplantasyon' tedavisi, Mayıs 2022'de beyin ölümü gerçekleşmiş iki hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmasıyla ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede denemişti.

7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetmişti. Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.