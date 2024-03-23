ARTED: Sağlık sektörünün gündemi sayısal dönüşüm

ANKARA

ARTED’den yapılan açıklamada, sayısal dönüşümün sağlık hizmetlerinde getireceği değişimin hayati bir rol oynadığı kaydedilerek, sayısal dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin hasta tanı, teşhis ve tedavi süreçlerinde sağladığı optimum faydaları anlatmak amacıyla bir söyleşi serisi başlattıkları duyuruldu. Sağlığın tüm paydaşlarının katılımcı olduğu söyleşilerin video ve podcast olarak yayınlandığı kaydedildi.

Teknoloji sağlık hizmetlerinde büyük dönüşüme katkı sağlıyor"

Yayınlara yönelik olarak açıklamada, “ARTED, Dijital Sağlık Söyleşileri video ve podcast serisini hayata geçirdi. Sağlık ekosisteminde yer alan, sağlık profesyonellerinden sağlık hizmet sunucularına, tıbbi teknoloji üreticilerinden bilişim teknolojisi firmalarına kadar pek çok paydaşı bir araya getiren seride, hızlı teknolojik gelişmelerin ortasında hasta odaklı ve değer bazlı sağlık sistemlerini geliştirmenin önemi vurgulanıyor ve sağlık hizmetlerinin teknoloji sayesinde geçireceği büyük dönüşüme dikkat çekiliyor.” bilgisi verildi.

Hedef, sağlık hizmetlerinin etkinliğini iyileştirmek

ARTED Genel Sekreteri Elif Özman Pusat da çalışmaya yönelik yaptığı değerlendirmede, dernek olarak temel amaçlarının sağlık hizmetlerinin etkinliğini iyileştirme amacına vurgu yaparak, dijital sağlık çözümlerinin bu etkinleştirmeye katkı verdiğini, çok daha kişiselleştirilmiş hizmet sunumlarının öne çıktığını vurguladı. Kullanıma alınmış teknolojilerin bazılarının insanları bilim kurgu filmlerinde olabilirmiş gibi düşündüğü seviyede olduğunu vurgulayan Pusat, önemli bir dönüşüm sürecinin devam ettiğini anlattı. Pusat şunları kaydetti:

“Dijital teknolojiler sadece tedavi hizmetleri için değil, koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetler alırken de kullanılıyor. Hekimlere hastalarını uzaktan izleme ve takip etme imkânı veriyor. Hekimlerin sanal konsültasyonlar, uzaktan müdahaleler yapmasına ve sanal eğitimler almasına fırsat yaratarak son teknoloji sağlık hizmetlerinin daha geniş bir coğrafyada daha çok kişiye nitelikli olarak ulaşmasına katkıda bulunuyor.

Hastane yolculuğu iyileştirilecek

Öte yandan dijital teknolojilerin yaygın kullanım alanları arasında tıbbi bilgi kaynaklarının araştırılması, klinik desteğin kolaylaştırılması, bakım kalitesinin izlenmesi, bulaşıcı hastalıkların haritalanması ve yayılmasının izlenmesi, ilaç ve aşı tedarikinin takibi yer alıyor. Dijital teknolojilerin klinik destek araçlarının ve sevk sistemlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi, bakımın koordine edilmesine ve birinci, ikinci, akut ve yaşlı bakımı hizmetlerinde sürekliliğin sağlanmasına yardımcı olabilir.

Elektronik sağlık kayıtları, bireyin sağlığı, tıbbi durumları, kullandığı ilaçlar ve önemli olaylar hakkındaki bilgileri toplar ve bu bilgiler, yönlendirmeler, klinik karar verme amacıyla paylaşılabilir. Dijital teknolojiler hasta yolculuğunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir, bakım süreçlerinin gereksiz bir şekilde tekrarlanmasını engelleyebilir ve sağlık hizmet sağlayıcıları arasındaki iletişimi geliştirebilir, ayrıca plansız hastaneye yatışları ve acil sağlık ziyaretlerini önleyebilir.”