  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Bebek gıdaları ve devam formüllerinin üretiminde düzenleme
Takip Et

Bebek gıdaları ve devam formüllerinin üretiminde düzenleme

Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretiminde protein kaynağı olarak kullanılan protein hidrolizatlarına, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı dahil edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bebek gıdaları ve devam formüllerinin üretiminde düzenleme
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bir protein hidrolizatı daha eklendi

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bebek ve devam formülleri, inek sütü veya keçi sütü proteinleri ve soya proteini izolatlarından üretilebiliyor. Ayrıca, protein kaynağı olarak belirli gerekliliklere sahip protein hidrolizatlarına da izin veriliyor.

Yapılan değişiklikle, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı daha eklendi.

Kriterler belirlendi

Düzenlemeyle protein kaynağı olarak kullanılacak en az yüzde 70 protein içeren, yüzde 100 tatlı peynir altı suyu proteini konsantresinden oluşan, inek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteinin, üretimi ve içeriğine ilişkin kriterler belirlendi.

Martı, mahkeme kararıyla e-ulaşım lisansı aldıMartı, mahkeme kararıyla e-ulaşım lisansı aldıGündem
WhatsApp’a bomba yenilik: Okunmamış mesajlar artık özetlenecek. Yapay zeka sizin yerinize bakacakWhatsApp’a bomba yenilik: Okunmamış mesajlar artık özetlenecek. Yapay zeka sizin yerinize bakacakTeknoloji
Sağlık
Sağlık Bakanı Memişoğlu imzaladı! "Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi" yayımlandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu imzaladı! "Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi" yayımlandı
Sağlık turizminde kalıcı marka olmanın 9 kuralı
Sağlık turizminde kalıcı marka olmanın 9 kuralı
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti
Zayıflamak isteyenler dikkat! Diyet çayları artık marketlerde satılmayacak
Zayıflamak isteyenler dikkat! Diyet çayları artık marketlerde satılmayacak
Hekimlere, özel hastanelerde ‘bordrolu’ çalışma koşulu geliyor
Hekimlere, özel hastanelerde ‘bordrolu’ çalışma koşulu geliyor
Sağlıkta köklü reform yolda! Bakan Memişoğlu TBMM'ye yasa teklifini sundu
Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu TBMM'ye yasa teklifini sundu