Beşeri protein Alzheimer'a karşı umut oldu

Laboratuvarda üretilen bu çığır açan yeni protein sınıfının, Alzheimer gibi nörodejeneratif rahatsızlıklara karşı vücudun savunmasını güçlendirmede "büyük umut vaat ettiği" duyuruldu. Bilim insanları yeni çalışmanın "ileriye doğru kayda değer bir sıçrama" olduğunu ve "güçlü bir terapötik strateji" sağladığını söylüyor.

Indipendent Türkçe'de yer alan habere göre laboratuvarda üretilen bu protein polimerleri, hücrelerde yüksek derecede reaktif iyon ve kimyasalların birikerek doku ve organlarda stres yaratması sonucu güçten düşüren Alzheimer, Parkinson ve ALS gibi birçok nörodejeneratif hastalığa karşı korunmada büyük katkı sağlayabilir.

Bilim insanları laboratuvarda ürettikleri bu proteininn Nrf2'nin Keap1'le etkileşimini engellemesi sayesinde, aynı zamanda hasarı da azaltabileceğini söylüyor.

Nrf2'yi son 20 yılda nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde temel bir hedef olarak belirlediklerini söyleyen Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Jeffrey Johnson "Bu yenilikçi yaklaşım, hastalığı değiştiren tedaviler geliştirmede büyük umut vaat ediyor" diyor.

Çalışmanın bir diğer yazarı Nathan Gianneschi ise şu ifadeleri kullanıyor:

* Modern polimer kimyası sayesinde karmaşık proteinleri taklit etmeyi düşünmeye başlayabiliriz... Umut vaat eden şey, terapötiklerin tasarımında yeni bir yöntemin geliştirilmesinde yatıyor. Bu, geleneksel yaklaşımların zorlandığı Alzheimer, Parkinson ve bunlar gibi diğer hastalıklarla mücadele etmenin bir yolu olabilir.