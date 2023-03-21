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Bir ilk: Kürtaj hapları yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Wyoming eyaleti, kürtaj haplarını yasaklayan ilk eyalet oldu.

Haber Merkezi
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Wyoming eyaletinin 33. valisi Mark Gordon, eyalet yasama organı tarafından kabul edilen yasayı imzaladıktan sonra kürtaj haplarının kullanımını yasakladığını açıkladı.

Yasayı çiğnemenin cezai bir suç olduğu bildirilirken, 9 bin dolara kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası ile sonuçlandırılacağı duyuruldu.

Vali Mark Gordon, tecavüz veya ensest durumları dışında geleneksel kürtajı yasaklayan farklı bir eyalet yasasının kabulüne de izin verdiğini bildirdi.

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