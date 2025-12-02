DSÖ'den obezite uyarısı: Zayıflama iğneleri çare değil

Aşırı kilo, tıpta kullanılan adıyla obezite, çağımızın önemli hastalıklarından biri. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada bir milyardan fazla kişi obeziteyle mücadele ederken 2030 yılına kadar bu sayının ikiye katlanması bekleniyor.

Pek çok kişi obeziteye karşı zayıflama iğnelerine bel bağlıyor. Ama bu iğnelerin fayda-zarar hesabıyla ilgili tartışmalar da sürüyor.

DW Türkçe'nin haberine göre DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında zayıflama iğnelerinden yüksek beklentiler içine girilmemesi uyarısı yaptı.

"Obezite krizini ilaçlar tek başına çözemez" diyen Tedros, sağlıklı yaşam tarzının obeziteye karşı tedavinin bir parçası olması gerektiği uyarısında bulunarak "GLP-1 kullanımının sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin yerini almaması büyük önem taşıyor" dedi.

Obezitenin şu an dünyada sağlık alanındaki en büyük sınamalardan biri haline geldiğini belirten DSÖ Genel Sekreteri, obezitenin diyabet ve kanser gibi ek sağlık sorunlarına da yol açtığına işaret etti. Tedros, diğer yandan dünyadaki yoksul insan ve ülkelerin de GLP-1 ilaçlarına erişiminin güvenceye alınması gerektiğine vurgu yaptı.

GLP-1 nedir?

GLP-1 reseptör agonisti, zayıflama iğnelerinde yaygın olarak kullanılan bir etken madde. Tip 2 diyabet tedavisinde de kullanılan bu ilaçlar, vücudun doğal GLP-1 hormonunu taklit ederek mide boşalmasını geciktirme, açlık hissini azaltma gibi etkilere yol açıyor.

DSÖ yönetmelikleri, liraglutid, semaglutid ve tirzepatid olmak üzere üç etken maddeyi kapsıyor. Bu maddeler, obezite tedavisinde yaygın olarak kullanılan Saxenda, Wegovy ve Mounjaro gibi ilaçlarda bulunuyor.

DSÖ, obezite hastalarında zayıflama iğnelerini tavsiye etmekle birlikte bu üç etken maddenin kullanımında hamileler ve Vücut-Kitle Endeksi 30'un altındaki obez olmayan kişiler hariç tutuluyor.

Uzun vadeli etkileri bilinmiyor

GLP-1 ilaçları başlangıçta diyabet hastaları için geliştirilmiş, daha sonra iştah azaltıcı etkisi ve bağırsaktan beyne gönderilen tokluk sinyallerini güçlendirmesi nedeniyle zayıflama amaçlı kullanılmaya başlamıştı.

Ancak GLP-1 ilaçlarının uzun vadeli etkileriyle ilgili elde henüz yeterli veri bulunmaması nedeniyle temkinli kullanılması öneriliyor.