Grip olanlar dikkat! Sakın ama sakın küçümsemeyin, sonucu çok ağır olabilir

ABD’de yapılan bir araştırma grip nedeniyle hastaneye kaldırılan insanların, Covid’de olduğu gibi, uzun dönemde sağlık sorunları yaşama riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Böylesi “uzun grip” ile ilişkili semptomlar, sürmekte olan Covid belirtilerinden daha çok akciğerlere odaklanmış görünürken, her iki durumda da ölüm ve sakatlık riski, enfeksiyon sonrası aylarda ilk 30 güne göre daha yüksek.

Missouri, St Louis’deki Washington Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Ziyad Al-Aly, “Uzun gribin gripten daha kötü, uzun Covid’din Covid’den daha kötü olduğu açık” dedi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre; Ziyad Al-Aly’yi bu konuyu incelemeye iten ise Covid atlatan insanların yaşadığı uzun dönemli hastalıklarını gözlemlemek olmuş.

94 farklı sağlık sorunu takip edildi

Al-Aly ve meslektaşları, Covid nedeniyle hastaneye yatırılan 81 bin 280 ve mevsimsel influenza nedeniyle hastaneye yatırılan 10 bin 985 ABD'li hastanın tıbbi kayıtlarını analiz etti.

Bilim insanları ölüm, hastaneye yeniden yatış ve vücudun ana organ sistemlerini içeren 94 farklı sağlık sorunu risklerini öğrenmek için bu hastaları en az 18 ay boyunca takip etti.

‘Lancet Infectious Diseases’ dergisinde yayınlanan araştırma, Covid hastalarının takip eden 18 ay içinde daha fazla ölüm veya hastaneye yeniden yatma riskiyle karşı karşıya kalırken, her iki enfeksiyonun da devam eden sakatlık ve hastalık açısından önemli bir risk taşıdığını ortaya koydu.

İlk 30 günden sonraya dikkat

Her iki durumda da ölüm ve sakatlıkların yarısından fazlası, ilk 30 günün aksine enfeksiyondan sonraki aylarda meydana geldi. Covid hastalarına kıyasla uzun griple ilişkili semptomların (örneğin nefes darlığı veya öksürük) akciğerlerde yoğunlaşması daha olası olsa da, her iki grup da sonraki aylarda yorgunluk, kardiyovasküler, gastrointestinal ve nörolojik sorunlar ve diğer organ sistemleriyle ilişkili semptomlar açısından daha büyük risk altındaydı.

Ziyad Al-Aly, Covid ve griple ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu:

* Birçok insan hastaneden taburcu olduktan sonra Covid-19 veya gribi atlattığını düşünüyor. Bu bazı insanlar için doğru olabilir. Ancak araştırmamız, her iki virüsün de uzun süreli hastalıklara neden olabileceğini gösteriyor.

* Bu hastalıkları akut hastalıklar olarak kavramsallaştırmak gerçekten de buzdağının sadece görünen kısmına bakmak ve akut sonrası dönemde meydana gelen çok daha yüksek olumsuz sağlık sonuçlarını gölgede bırakıyor.

* Bazı insanlar uzun vadede ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu gerçeğe uyanmalı, viral enfeksiyonları önemsizleştirmeyi bırakmalı ve bunların kronik hastalıkların başlıca sebepleri olduğunu anlamalıyız.

Al-Aly, şimdilik en önemli şeyin aşılama ve Covid durumunda antiviral ilaçlar yoluyla bu hastalıklardan hastaneye yatma riskini azaltmaya çalışmak olduğunu söyledi.