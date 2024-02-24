İngiltere'de pratisyen hekimler son bir yılda 10'uncu kez grevde

Hükümetle maaş düzenlemesi konusunda anlaşmazlık yaşayan İngiltere Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, son bir yılda 10'uncu kez greve giderek iş bıraktı. BMA'dan greve ilişkin yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.00'de başlayan grevin 28 Şubat gece 23.59'a kadar devam edeceği belirtilirken, Sağlık Bakanlığı, daha fazla grevi önlemek için pratisyen hekimlerle müzakereye çağrıldı.

"Hükümet, grevleri durdurmak için basitçe kabul edilebilir bir teklif yapabilir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, İngiltere'de çalışan pratisyen hakimlerin 10 yıldan uzun süredir enflasyonun altında zam aldığı ve gelir kaybı yaşadığı kaydedildi.

'Meslektaşlarıız ülkeyi terk ediyor'

Pratisyen hekimlerin yeterli şekilde finanse edilmeyip yeterli personel çalıştırmayan sağlık sistemi içinde fazla çalışmaktan yorulmanın yanında yetersiz maaş alarak morallerini de kaybettiği vurgulanan açıklamada, "Yüzde 26'lık maaş kaybından bıkmış olan meslektaşlarımız, Avustralya, Yeni Zelanda ve iş gücüne değer veren diğer yerlerde daha iyi maaşlara çalışmak için sistemden ayrılıyor" denildi.

Açıklamada, saatlik ücretin en az 21 sterlin (820 TL) olması gerekirken 15 sterlin (586 TL) olduğu da kaydedilerek, hükümetin atması gereken tek adımın ücretlerin ve çalışan sayısının artırılması olduğuna işaret edildi. Savanta isimli araştırma şirketinin anketine göre, hastaların yalnızca yüzde 28'inin grevleri desteklemediği aktarılan açıklamada, gerekli adımlar atılmazsa BMA üyelerinin yeniden grev kararı almasının kesin olduğu belirtildi.

NHS: 2023 yılının yüzde 12'sini grevde geçirdiler

Pratisyen hekimler, 13 Mart 2023 tarihinde başladıkları grevler kapsamında toplam dokuz kez iş bıraktı. Bugün 10'uncu kez iş bırakan pratisyen hekimler, grev sona erdiğinde son 352 günün 41'ini grevde geçirmiş olacak. Ulusal Sağlık Sistemi'nden (NHS) yapılan açıklamada da sağlık çalışanlarının son bir yılın yüzde 12'sini grevlerde geçirdiği belirtildi.

Hastanelerdeki yatak kapasitesinin 18 Şubat itibarıyla yüzde 95,3 dolu olduğu bir ortamda greve gidildiğine işaret edilen açıklamada, geçen hafta sağlık kuruluşlarına grip nedeniyle başvuranların oranının da bir önceki yılın aynı haftasına göre 4 kat fazla olduğu kaydedildi.

Covid-19 pandemisinin de etkisini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, hastanelerin grevlerin etkisini en aza indirmek için hasta randevularında yeniden düzenleme yapacağı ifade edildi. Grevler nedeniyle Aralık 2022'den bu yana 1,2 milyondan fazla hastanın randevusunun iptal edildiği ya da yeniden planlandığı bildirilen açıklamada, son bir yılda 7 binin üzerinde kanserli hasta ameliyatının ertelendiği kaydedildi.

Pratisyen hekimler, 2008 yılından bu yana maaş kaybı yaşadıklarını belirterek, İngiltere hükümetinden zam değil maaş düzenlemesi talep ediyor. Hükümet ise yüzde 5'lerdeki enflasyonun da altında zam teklifinde bulunuyor.