Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’dan çarpıcı mesaj: X Hastalığı olsa bunlar kadar ölümcül olmayacak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Ghebreyesus’un X Hastalığı’na ilişkin açıklamasına atıfla Gazze’de yaşanan İsrail katliamını değerlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Ghebreyesus’un “küresel ölçekte acil durum haline yol açabilecek; bilinmeyen, varsayımsal bir patojen için kullanılan yer tutucu bir isim” olan X Hastalığı’na ilişkin açıklaması dikkat çekmişti.

Kamuoyunda “Koronavirüsten (Covid-19) sonra bir de X Hastalığı tehlikesi mi var” sorusu sorulmaya başlanmıştı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, X Hastalığı diye bir şey olmadığına dikkat çekerek "telaşlanmayın" ifadelerini kullanmış, şöyle aktarmıştı:

* Dünya Sağlık Örgütü gelişebileceği öngörülen yeni bir pandemi ile ilgili senaryolar hazırlayıp önlem planları yapılırken hastalığı bilinmeyen, yani “X” olarak tanımlamış. Eskiden bu senaryoları grip üzerinden hazırlardık. Senaryolar hazırlayıp tatbikatlar yapardık.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise X Hastalığı ile Gazze’de yaşanan katliamı ilişkilendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Gazze’deki ölümlerin 25 bini geçtiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirttiği açıklamasını alıntılayarak şunları yazdı:

Ne korkunç değil mi?

X hastalığı diye bir hastalık olsa dahi bunlar kadar korkunç ve ölümcül olmayacak

Her 2 anneden biri ölmüş

Ve yalnızca kabul edilemez diye mırıldanıyor #Gazze#Genocide_of_Palestinians



