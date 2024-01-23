Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 'X Hastalığı' mesajı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Ghebreyesus’un “küresel ölçekte acil durum haline yol açabilecek; bilinmeyen, varsayımsal bir patojen için kullanılan yer tutucu bir isim” olarak kullanılan X Hastalığı’na ilişkin açıklaması gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "X Hastalığı" diye bir şey olmadığına dikkat çekerek şunları yazdı:

* Dünya Sağlık Örgütü gelişebileceği öngörülen yeni bir pandemi ile ilgili senaryolar hazırlayıp önlem planları yapılırken hastalığı bilinmeyen, yani “X” olarak tanımlamış. Eskiden bu senaryoları grip üzerinden hazırlardık. Senaryolar hazırlayıp tatbikatlar yapardık.

* 2002 yılından itibaren coronavirus pandemileri görülmeye başlayınca, 2018’den beri bu amaçla X kullanılıyor. Bulaştırıcılık katsayısı olarak da maksimum değer olan 0,25 alınıyor.

* Siz telaşlanmayın. Bu aşamada yapılması gereken işler devlet tarafından yürütülebilecek işler. Siz sadece devlete arada yeni bir pandemiye, depreme, sele hazırlıklı mıyız diye sorun.