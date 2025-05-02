Bakan Memişoğlu duyurdu: 2 bin 239 atama yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar https://t.co/qxRqU7haKY adresinde yayımlanmıştır.



1.566'sı Uzman Tabip ve 673'ü Tabip olmak üzere toplam 2.239 hekim ataması yapılacaktır.



Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 2, 2025