Bakan Memişoğlu duyurdu: 2 bin 239 atama yapılacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1.566 uzman tabip ve 673 tabip olmak üzere toplam 2.239 hekimin atanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar https://t.co/qxRqU7haKY adresinde yayımlanmıştır.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 2, 2025
1.566'sı Uzman Tabip ve 673'ü Tabip olmak üzere toplam 2.239 hekim ataması yapılacaktır.
Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.