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Bakan Memişoğlu duyurdu: 2 bin 239 atama yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1.566 uzman tabip ve 673 tabip olmak üzere toplam 2.239 hekimin atanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Memişoğlu duyurdu: 2 bin 239 atama yapılacak
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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