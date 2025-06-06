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Bayram boyunca sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek

Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelindeki 1544 hastanede toplam 638 bin 603 sağlık personeli görev başında olacak.

Haber Merkezi
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Bayram boyunca sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti.

 Memişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"1544 hastanemizde 638 bin 603 personelimiz, 1541 sağlık tesisimizin acil servislerinde 192 bin 244 personelimiz, 172 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde 4 bin 882 personelimiz, 1194 Evde Sağlık Ekibi ve 4 bin 524 personelimizle 4 buçuk günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız."

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