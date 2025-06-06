Bayram boyunca sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek
Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelindeki 1544 hastanede toplam 638 bin 603 sağlık personeli görev başında olacak.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti.
Memişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
"1544 hastanemizde 638 bin 603 personelimiz, 1541 sağlık tesisimizin acil servislerinde 192 bin 244 personelimiz, 172 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde 4 bin 882 personelimiz, 1194 Evde Sağlık Ekibi ve 4 bin 524 personelimizle 4 buçuk günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız."
Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz olarak sürdüreceğiz.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 6, 2025
✅ 1.544 Hastanemizde 638.603 Personelimiz,
✅ 1.541 Sağlık Tesisimizin Acil Servislerinde 192.244 Personelimiz,
✅ 172 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde 4.882 Personelimiz,… pic.twitter.com/C9a7Lv69jr