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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti

Kene ısırması sonrası KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz, tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı.

Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.

Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Sarsılmaz'ın cenazesinin, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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