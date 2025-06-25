Kene ısırığı yine can aldı: 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk yaşamını yitirdi

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde çobanlık yapan 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk, kene ısırmasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Uzuntürk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir hafta önce kene tarafından ısırılan Uzuntürk, durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi’ne götürülmüştü.

Yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı

Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.

Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.