TAB Gıda ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Türkiye’nin hızlı servis restoran (HSR) sektöründeki en büyük ve öncü oyuncularından TAB Gıda operasyonel verimliliğini artırarak 1.800’ü aşkın restoranıyla büyümeyi sürdürürken aynı zamanda ekonomik, çevresel ve toplumsal etkisini de sorumlu bir yaklaşımla yönetmeye devam ediyor.

Her gün 1 milyonu aşkın misafirine hizmet verirken sadece hızlı ve lezzetli deneyimler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda erişilebilirliği, gıda güvenliğini, yüksek kaliteyi ve çevresel duyarlılığı da aynı potada birleştiriyor.

TAB Gıda bu anlayışla sürdürülebilirlik stratejisini, bu odakla hayata geçirdiği uygulamalarla yarattığı etkiyi ve sürdürülebilirlik hedeflerini anlattığı ilk sürdürülebilirlik raporunu, “Bir hamburgerden daha fazlasıyız” mottosuyla yayımladı.

TAB Gıda 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan 2021 Evrensel Standartlarına uygun şekilde ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyum gözetilerek hazırlandı. Raporda, “Gıdaya Saygı”, “Gezegene Özen” ve “İnsana Değer” odak alanları altında yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları aktarılırken, daha yaşanabilir bir dünya için 2030 yılına uzanan sürdürülebilirlik taahhütlerine de yer verildi.

TAB Gıda’nın sürdürülebilirlik stratejisi ve yaklaşımıyla ilgili açıklamalarda bulunan TFI TAB Gıda Yatırımları-Grup Şirketleri Sürdürülebilirlik Başkanı Ecehan Kurdoğlu, "Bizim için ‘Bir hamburgerden daha fazlasıyız’ ifadesi, sadece bir slogan değil; şirketimizin temel değerlerinin ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızın özüdür. Restoranlarımızdaki her bir ürün, üretiminden servisine kadar, doğayla uyumlu ve topluma katkı sağlayan bir sorumluluk bilinciyle hazırlanır. Bu anlayışla hareket ederek, sadece müşterilerimize lezzetli ve güvenilir ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyuyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltmak, gıda güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak, çalışanlarımızın gelişimini desteklemek ve topluma değer katmak gibi hedeflerimizle, her adımda daha sorumlu ve şeffaf bir şirket olmayı amaçlıyoruz. Bu ilk sürdürülebilirlik raporumuz, yalnızca yaptıklarımızı değil, aynı zamanda gelecekte ulaşmak istediğimiz hedefleri de ortaya koyuyor. Çünkü inanıyoruz ki gerçek sürdürülebilirlik, sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket etmekle mümkün olur."

Türkiye’de öncü olan sürdürülebilirlik uygulamalarımızla da bunu açık bir şekilde gösteriyoruz. Şirketimizde sürdürülebilirlik, geleceği şekillendiren stratejik bir vizyon olarak Yönetim Kurulu düzeyinde sahiplenilen, stratejik yönetişim mekanizmalarımıza entegre bir şekilde yürütülen ve organizasyonumuzun tamamına yayılan bir iş yapış biçimi olarak değerlendiriliyor. Bu anlayışla, sürdürülebilirlik stratejilerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda küresel iyi uygulamaları örnek alarak şekillendiriyoruz. “Gıda”, “Gezegen” ve “İnsan” odak alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla çevresel, sosyal ve yönetişim bazlı önceliklerimizi belirliyor, paydaşlarımızı, bu dönüşüm yolculuğuna aktif şekilde dahil ederek etki alanımızı her geçen gün daha da büyütüyoruz. Yayımladığımız bu ilk sürdürülebilirlik raporumuzun tüm sektöre iyi örnek olmasını ve daha sürdürülebilir bir yaşam için herkese ilham vermesini diliyoruz” dedi.

Gıdaya saygı yaklaşımıyla güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir gıda çözümleri

Gıdaya duyduğu saygı, işinin her aşamasına yön veren temel değerlerden biri olan TAB Gıda, israfın önlenmesinden sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarına kadar birçok alanda sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve gıdayı değerinde kullanmayı bir öncelik haline getiriyor. Şirket bu kapsamda gıda güvenliğini bir prosedür değil, işinin özü, kaliteyi ise bu sorumluluğu geleceğe taşıyan pusula olarak değerlendiriyor. Bu anlayışla tedarikçi seçimini yalnızca ürün teminine göre değil, gıda güvenliği kültürünü içselleştirmiş iş ortaklarıyla çalışma vizyonuna göre yapıyor. Bir tercih değil bir temel şart olarak gördüğü GFSI (Global Food Safety Initiative- Küresel Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından tanınan sertifikasyon programına dahil olan TAB Gıda, tüketicilerine sunduğu her üründe bu şeffaflık ve denetim zincirinin izini gösteriyor. BRCGS Küresel Depolama ve Dağıtım Standardı Sertifikasına sahip lojistik merkezleriyle ürünlerinin tazeliğini ve güvenliğini tarladan çatala kadar takip ediyor. “Ne Yediğini Bil” platformu ile ürünlerin kaynağından sertifikalarına kadar olan tüm detayları şeffaf bir şekilde tüketicilerine sunuyor. Tüm hammaddelerini TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. çatısı altındaki ekosistemde yer alan Grup Şirketleri aracılığıyla temin ederek tedarik zincirini uçtan uca kontrol edebiliyor. Bu yapı sayesinde gıda güvenliği standartlarını en üst seviyede tutarken sürdürülebilirlik alanında da daha yenilikçi ve güvenilir adımlar atıyor. Doğaya duyulan saygı ve geleceğe bağlılık ilkesiyle sürdürülebilir tarım uygulamaları ve hayvan refahını en öncelikli konulardan biri olarak görüyor.

Gezegene özen yaklaşımıyla çevresel etkileri azaltan sürdürülebilirlik çözümleri

TAB Gıda için iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması, gezegene duyduğu sorumluluğun temelini oluşturuyor. Bu anlayışla operasyonel süreçlerinde çevresel etkiyi azaltmaya yönelik iyileştirmeler yapıyor, daha yaşanabilir bir gelecek için sürdürülebilir çözümlerini hayata geçiriyor. Çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımının bir parçası olarak, iklimle ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek stratejilerini şekillendiriyor. Bilim temelli senaryo analizleriyle gelecekte karşılaşılabilecek koşullara karşı hazırlıklı oluyor. Enerji verimliliğini her geçen gün artıran TAB Gıda, yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemeye devam ediyor. I-REC veya YEK-G sertifikaları ile karbon ayak izini azaltma yönündeki stratejilerine güçlü katkı sağlamayı sürdürüyor. Emisyon yönetimi çerçevesinde; Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 olmak üzere sera gazı emisyonlarını sistematik şekilde analiz ediyor ve uluslararası geçerliliği olan GHG protokolüne göre doğrulamasını yaptırıyor. Suyun, sorumlu ve verimli bir şekilde yönetilmesini hem çevresel duyarlılığın bir parçası hem de operasyonel istikrarı için önemli bir gereklilik olarak gören TAB Gıda, tasarruf odaklı ve yenilikçi çözümler geliştirirken konuyla ilgili riskleri de göz önünde bulundurarak aksiyon alıyor. Ayrıca atık yönetimi süreçlerini güçlendiren şirket, gıda ve ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik uygulamalarıyla döngüsel ekonomiye katkı sunmayı sürdürüyor.

İnsana değer yaklaşımıyla kapsayıcı, etik ve sosyal sorumluluk sahibi bir çalışma ortamı

TAB Gıda, 1.800’ü aşkın restoranı ve franchise operasyonları da dahil olmak üzere 22 binden fazla çalışanıyla yarattığı doğrudan istihdamın yanı sıra tedarikçileri, iş ortakları ve çalışanlarının aileleriyle birlikte dolaylı olarak da yaklaşık 150 bin insanın hayatına dokunarak yarattığı etkiyi büyütmeyi sürdürüyor. Çalışanlarını en değerli paydaşları ve kurumun temel unsuru olarak gören TAB Gıda, kapsayıcılık ve çeşitlikten beslenen, çalışanların eğitimi ve gelişimini önceliklendiren ve işin geleceğine odaklanan bir çalışma ortamı sunmaya devam ediyor. TAB Gıda, 2006 yılından bu yana eğitim ve geliştirme platformu TAB Akademi ve Yeni Nesil Yönetici Adayı Geliştirme programlarıyla sadece kendi çalışanlarının eğitim ve gelişimine katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda sektöre de nitelikli insan kaynağı yetiştirerek önemli bir misyon üstleniyor. Kapsayıcılık anlayışına uyumlu olarak her düzeyde çeşitliliğe önem veren TAB Gıda, kadın çalışan oranını artırmaya devam ederek birçok sektöre örnek oluyor.

2024 yılında sürdürülebilirlikle ilgili öne çıkan rakamlar

- 2024 yılı sonunda 148 restoranına sıfır atık belgesi aldı.

- Cadde restoranlarının elektrik tüketiminin %100’ü YEK-G sertifikalı yenilenebilir enerji ile belgelendi. Elektrik tüketiminin %39,4’ünü YEK-G sertifikalı kaynaklardan karşılandı.

- GHG Protokolü doğrultusunda kapsamlı karbon ayak izi hesaplamaları gerçekleştirildi.

- Kâğıt tüketimi %8,4, plastik tüketimi %21,7 oranında azaltıldı.

- FSC sertifikalı ambalajlar tercih edilerek çevresel sorumluluk daha da ileriye taşındı.

- RSPO Mass Balance sertifikalı ürünleri tercih ederek, ormansızlaşmanın önlenmesine ve doğal habitatların korunmasına katkı sağladı.

- 2024 yılında kurulumunu tamamladığı 1.359 akıllı kiosk ile restoranlarındaki sipariş deneyimini daha da kolaylaştırırken, müşteri etkileşimini kapsayıcı ve hızlı bir yapıya kavuşturdu. Dijital satışları toplam satışlarının %35’ine ulaştı.

- 2024 yılı itibarıyla franchise dahil toplam 22 binden fazla kişiye istihdam sağlandı.

- Kadın çalışan oranı %45 'e yükseldi.

- Çalışan başına yıllık ortalama eğitim süresi 172 saat/kişi olarak gerçekleşti.

- Ne Yediğini Bil platformu yenilenerek ürün içerikleri daha erişilebilir hale getirildi.

- Müşteri geri bildirimlerine yönelik olarak yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde, toplam şikâyet oranında bir önceki yıla kıyasla %4'lük azalma kaydedildi.