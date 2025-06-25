Yeşil GYO’nun ardından iştiraki Yeşil Global İnşaat da konkordato ilan etti

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Haziran 2025 tarihinde görülen duruşmada Yeşil Global İnşaat için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Karar kapsamında şirketin malvarlığının korunması amacıyla ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedilirken, konkordato komiseri olarak da mali müşavir Ramazan Demir görevlendirildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, geçici mühlet süresi 20 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlarken, davanın ilk duruşması 13 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Mahkeme ayrıca tüm alacaklıları, bu tarihte yapılacak duruşmada hazır bulunmaya veya kendilerini vekil aracılığıyla temsil ettirmeye davet etti.

Yeşil GYO'nun geçici konkordato süreci uzatılmıştı

Hatırlanacağı üzere, Yeşil Global İnşaat’ın ana şirketi konumundaki Yeşil GYO da 5 Şubat 2025 tarihinde konkordato talebinde bulunmuştu. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, o tarihte şirket için 3 ay geçici mühlet kararı vermiş ve konkordato komiserleri atamıştı. 30 Nisan 2025’teki duruşmada ise geçici mühlet süresi bir ay daha uzatılmıştı.

Yeşil GYO’nun konkordato başvurusuna gerekçe olarak Innovia 4 projesinde yaşanan imar sorunları, müşteri iadeleri ve geri alınmak zorunda kalınan 640 daire gösterilmişti.

Grubun mali krizi derinleşiyor

1997 yılında İhlas GYO olarak kurulan ve 2007'de Yeşil GYO adını alan şirket, son dönemde yaşanan finansal darboğaz nedeniyle konkordato yoluna başvurmuştu.

Şirketin borsada işlem gören hisseleri de süreçten olumsuz etkilenmiş, Şubat 2025 başında 8 TL civarında olan hisse fiyatı 5 TL seviyelerine kadar gerilemişti.