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11'i kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye iade edildi

ABD ve Avrupa’dan 8 ülkeden 12 suçlu Türkiye’ye iade edildi. Kırmızı bültenle aranan 11, ulusal düzeyde aranan 1 zanlı Türkiye’ye getirildi. Zanlılar, cinsel istismardan cinayete, uyuşturucu ticaretinden dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlardan aranıyordu.

Haber Merkezi
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11'i kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye iade edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan’dan kırmızı bültenle aranan 11 ve ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere toplam 12 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kabine döneminde toplamda 383 suçlunun iadesinin sağlandığını belirtti.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B., M.İ., E.K. R.Ş., Ş.Ç., E.C.Ç, E.Ö., A.A., M.K., R.B. ve M.B. ile ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahıslar bulundukları ülkelerde yakalandı.

Operasyonlar Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ilgili birimlerin koordinasyonuyla yürütüldü.

Cinsel istismardan cinayete, uyuşturucu ticaretinden dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlardan aranan zanlılar, şu ülkelerde yakalanarak Türkiye’ye getirildi:

-- S.B. ve M.İ.: Cinsel istismar – Almanya ve ABD
-- E.K.: Çocuğun cinsel istismarı – İtalya
-- R.Ş.: Hırsızlık ve dolandırıcılık – Yunanistan
-- Ş.Ç.: Dolandırıcılık – Karadağ
-- E.C.Ç. ve E.Ö.: Kasten öldürme – Polonya ve Fransa
-- A.A. ve M.K.: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığı – Almanya
-- R.B.: Hırsızlık ve uyuşturucu – Gürcistan
-- M.B.: Yağma ve silah – Almanya
-- A.Y.: Ulusal düzeyde aranan cinayet zanlısı – Kosova

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