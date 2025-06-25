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Zayıflamak isteyenler dikkat! Diyet çayları artık marketlerde satılmayacak

Zayıflamak için tüketilen bitkisel çayların neden olduğu rahatsızlıklardan dolayı Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Artık diyet çayları marketlerde satılmayacak.

Haber Merkezi
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Zayıflamak isteyenler dikkat! Diyet çayları artık marketlerde satılmayacak
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Aksaray'da 24 yaşındaki bir kadın zayıflamak için içtiği bitki çaylarından dolayı karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Bu durum Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Marketlerde satışı yasaklanacak

Daha hızlı zayıflamak amacıyla kullanılan diyet çayları artık marketlerde satılmayacak. TBMM'ye sunulacak yasa değişikliği teklifiyle diyet çayları sadece eczanelerde satılabilecek.

Star Haber'den Sena Kiper Sıtacı'nın haberine göre, Bakanlık onaylı ürünlerin eczanelerde satıldığını belirten eczacılar, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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