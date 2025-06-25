FETÖ'ye yönelik 'sınav usulsüzlükleri' soruşturması: 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY mensupları tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı anlaşılan ve örgütsel iletişim aracı "ByLock" kullandığı tespit edilen 2'si aktif, 3'ü ihraç olmak üzere 5 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.