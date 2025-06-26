Sağlık Bakanı Memişoğlu imzaladı! "Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi" yayımlandı

2024 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi’nde, “vatandaş odaklı devlet anlayışı” temel ilke olarak benimsendi. Buna göre, sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilgili tüm teknik ve idari alanlarda yaşanabilecek olası aksaklıklar, vatandaşların mağduriyet yaşamadan, yerinde ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacak.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla hız kazanan denetimler kapsamında; ocak ayında 38, nisan ayında 53 müfettişle başlatılan iki ana teftiş seferberliğinde 19 ilde yer alan 206 hastane denetlendi. Tespit edilen sorunlar çözülerek sağlıkta hizmet kalitesi yükseltildi. Genelge kapsamında; Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan Hasta Hakları birimlerine iletilen şikayetlerin yerinde ve en kısa sürede çözümü için İl Sağlık Müdürlükleri ve hastane idarelerince her türlü tedbir alınacak. Hastanelere intikal eden ihbar ve şikayetlerden, müfettiş bilgisi gerektirmeyen iddialar, öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının düzenlemiş olduğu "Muhakkiklik" eğitimine katılmış üç binin üzerinde nitelikli personele incelettirilecek.

Dijital denetim seferberliği devam ediyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, kısa bir süre önce REDES’in hayata geçirildiğini duyurmuş; "Dijital denetimle muhtemel risklerin önüne geçilmesi sağlanıyor ve teftiş süreci hızlandırılıyor. REDES'in eğitim faaliyetlerine 81 ilimizde devam ediyoruz. Bugüne kadar 39 farklı ilde toplam 440 sağlık yöneticisine eğitim verildi. REDES'te izlenen yöntemlerin tanıtımı yapılarak hem bu alanda farkındalık oluşturuldu hem de muhtemel risklere karşı caydırıcılık artırıldı" ifadelerini kullanmıştı. Yeni yayımlanan genelge kapsamında; Teftiş Kurulu Başkanlığı REDES Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan REDES Yönetici Bilgi Ekranları, İl Sağlık Müdürlerinin ve Başhekimlerin erişimine de açılacak. Bu kapsamda, söz konusu ekranlar kullanılarak riskli durumlar, birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler ivedilikle alınacak.

Genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi

"Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi"ne göre; Bilirkişi veya Uzman Heyeti taleplerine ilişkin Müfettişlik yazıları öncelikli olarak cevaplanacak. 81 İl Valiliğine gönderilen genelgeyle; daha etkin ve verimli bir teftiş sürecinin yürütülmesi amaçlanıyor.