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Geben Vadisi Artık Milli Park!

Kahramanmaraş’ın saklı cennetlerinden biri olan Geben Vadisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park ilan edildi. Başkan Görgel, “Geben Vadisi’nin milli park statüsü kazanmasıyla birlikte, doğa ve turizm alanındaki projelerimizi daha da hızlandıracağız. Kahramanmaraş’ı yalnızca sanayi ve tarımda değil, doğa turizminde de öncü şehirlerden biri haline getirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Geben Vadisi Milli Parkı, şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Haber Merkezi
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Geben Vadisi Artık Milli Park!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel
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Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

 

Kahramanmaraş’ın saklı cennetlerinden biri olan Geben Vadisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park ilan edildi. Başkan Görgel, “Geben Vadisi’nin milli park statüsü kazanmasıyla birlikte, doğa ve turizm alanındaki projelerimizi daha da hızlandıracağız. Kahramanmaraş’ı yalnızca sanayi ve tarımda değil, doğa turizminde de öncü şehirlerden biri haline getirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Geben Vadisi Milli Parkı, şehrimize hayırlı olsun” dedi.

 

Kahramanmaraş’ın eşsiz doğa zenginlikleri, ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değeri görmeye devam ediyor. Şehrin saklı cennetlerinden biri olan Geben Vadisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Geben Vadisi artık koruma altındaki milli miraslar arasında yer alıyor. Bu gelişme, bölgenin doğal zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılması ve doğa turizminin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ormanları, endemik bitki türleri, yaban hayatı ve tarihi dokusuyla öne çıkan Geben Vadisi, artık resmi olarak milli park statüsünde. Bu karar, Kahramanmaraş’ın turizm vizyonuna yeni bir ivme kazandıracak.

Kahramanmaraş’ın Turizm Potansiyeli Genişliyor

Geben Vadisi’nin milli park ilan edilmesi, sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel faydalar da sağlayacak. Bölgedeki ekoturizm yatırımlarının artması, yerel kalkınmaya katkı sunacak; doğa tutkunları, fotoğrafçılar ve akademisyenler için cazip bir merkez haline gelecek.

Geben Vadisi

 

“Geben Vadisi Milli Parkı Şehrimize Hayırlı Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, şehrimizin en nadide doğa hazinelerinden biri olan Geben Vadisi’nin milli park ilan edilmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu karar, Kahramanmaraş’ımızın doğal zenginliklerine verilen önemin somut bir göstergesi. Bu vesileyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sürece katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya ve hemşehrimiz Bakan Yardımcımız Sayın Abdulkadir Polat’a, milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Geben Vadisi’nin milli park statüsü kazanmasıyla birlikte, doğa ve turizm alanındaki projelerimizi daha da hızlandıracağız. Kahramanmaraş’ı yalnızca sanayi ve tarımda değil, doğa turizminde de öncü şehirlerden biri haline getirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Geben Vadisi Milli Parkı, şehrimize hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.

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