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Sağlık sektöründe elektronik kimlik doğrulama başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık sektöründe dolandırıcılıkları ve kötü niyetli uygulamaları önlemek amacıyla elektronik kimlik doğrulama sistemini yaygınlaştırıyor. 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki tüm vakıf ve özel sağlık kuruluşlarında çipli kimlik kartı ve parmak iziyle kimlik doğrulama zorunlu hale gelecek.Bu kapsamda,sektörün en büyük özel sağlık kuruluşlarını da içeren 402 hastanede 2 bin 856 biOnay cihazının kurulumu gerçekleşti. Uygulamanın zorunlu hale gelmesiyle yılda yaklaşık 80 milyon SGK’lı işlemin güvenli biçimde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi
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Sağlık sektöründe elektronik kimlik doğrulama başladı
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Sağlık sektöründeki geniş ölçekli entegrasyon sayesinde hastalar, kimliklerini çipli T.C. kimlik kartı ve parmak izi ile kolayca doğrulayabilecek; SGK işlemleri güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilecek.

biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, sağlık sektöründe başlayan dönüşümü şöyle değerlendirdi:

“İki-üç haftalık süreçte 402 hastanedeki kurulum sürecini büyük bir hızla tamamlayarak sağlık alanındaki entegrasyon kabiliyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Bayram sonrasında,yaklaşık 950 sağlık kuruluşuna daha 6-7 bin civarında cihaz kurmayı hedefliyoruz. Elektronik kimlik doğrulamanın yaygınlaşması, hem hasta güvenliği hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından kritik önem taşıyor.”

80 milyon işlem güvence altında olacak

SGK’nın “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile Elektronik Kimlik Doğrulama Yöntemi” uygulamasıyla yılda yaklaşık 80 milyon SGK’lı işlemin güvenli biçimde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hastalar, artık SGK işlemlerini çipli kimlik kartları ve parmak izi ile hızlı ve güvenli biçimde tamamlayabilecek.

biOnay’ın bankacılıktan kamuya uzanan güçlü referansları var

BiOnay cihazları üzerinden, bugüne dek 8 milyondan fazla parmak izi doğrulama işlemi gerçekleştirildi. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası gibi büyük bankaların yanı sıra Türkiye genelinde 973 tapu ve kadastro müdürlüğü, 300’e yakın noterlik, belediyeler, sınav merkezleri ve evlendirme dairelerinde biOnay cihazları aktif olarak kullanılıyor.

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