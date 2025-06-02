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Tip 1 diyabet hastalarının glukoz izlem cihazlarına 343 milyon liralık destek

Bakan Işıkhan, Tip 1 diyabet hastalarının glukoz izlem cihazlarında 343 milyon liraya yakın bedeli karşıladıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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Tip 1 diyabet hastalarının glukoz izlem cihazlarına 343 milyon liralık destek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazları kapsamında 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından yararlananların sayısını açıkladı.

Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı. Geçtiğimiz senenin Aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık. Vatandaşlarımızı destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

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