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Yeni bir pandemi kapıda mı? Uzmanlar uyardı: Yayılması an meselesi

Yapılan yeni araştırmalara göre uzmanlar, sıcak bölgelerde yaygın olan ölümcül mantar hastalığının küresel ısınmayla yayılabileceğini ortaya koydu.

Haber Merkezi
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Yeni bir pandemi kapıda mı? Uzmanlar uyardı: Yayılması an meselesi
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Manchester Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, "Aspergillus fumigatus" türü ölümcül mantar enfeksiyonları insanlarda ağır solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir.

Uzmanlar, bu türün Afrika ve Güney Amerika'dan kuzeye, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılacağını tahmin ediyor.

Çalışmada ayrıca, yayılmanın boyutunun fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salınımlarına bağlı olduğu da aktarıldı.

Tedavisi "son derece zor"

Araştırmanın başyazarı Manchester Üniversitesi’nden Norman van Rhijn, mantarların tedavisinin "son derece zor" olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Tahminlere göre, bu tür mantarların yayılma alanı küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar yüzde 77 artabilir.

Bunun sadece Avrupa kıtasında 9 milyona yakın insanın sağlığı için tehlike yaratacağı anlamına geldiği bildirilerek, özellikle kronik akciğer hastalıkları ve bağışıklığı zayıf kişilerin dikkatli olması çağrısı yapıldı.

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