Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık verilerinde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı, kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, korunması ve erişimine ilişkin önemli düzenlemeler içeren yönetmelik değişikliğini bugün Resmî Gazete'nin 33096 sayılı sayısında yayımladı.

Tanımlar genişletildi, yetkiler yeniden düzenlendi

Yönetmelikte yapılan ilk değişiklikle, “bakım veren kişi” tanımı mevzuata eklendi. Buna göre çocuğun velisi, vasisi veya bakım ve gözetiminden sorumlu olarak yetkilendirilmiş kişi ya da kurumlar “bakım veren kişi” olarak tanımlandı.

Sağlık verilerine erişim sınırları netleştirildi

Erişimle ilgili düzenlemelerde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Sağlık verilerine erişim, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesindeki işleme şartlarıyla sınırlandırıldı.

Buna göre:

Aile hekimleri, kişilerin sağlık verilerine süresiz erişebilecek.

Başvurulan hekimler ve aynı sağlık tesisindeki hekimler, hizmete ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar verilere erişim.

Yatan hastalar için erişim, taburcu oluncaya kadar devam edecek.

Acil servis başvurularında, ilgili servisteki tüm hekimler taburcuya kadar verilere ulaşabilecek.

e-Nabız güvenlik ayarlarına yeni düzenleme

Vatandaşların e-Nabız üzerinden yaptığı güvenlik ayarları korunmaya devam ederken, bu ayarların sağlık hizmetinde aksaklığa yol açması halinde sorumluluk bakanlığa ait olmayacak. Ancak acil ve zorunlu durumlarda, özellikle hastanın kod paylaşamayacağı tutukluluk ve hükümlülük gibi hallerde güvenlik ayarı kısıtlamaları uygulanmayacak.

Yeni düzenleme ile, geçmiş sağlık verilerine erişim için kişiye SMS ile gönderilen kodun hekimle paylaşılması yöntemi de yönetmeliğe girdi.

Boşanma süreçlerinde çocuk sağlık verilerine erişim

Boşanma davası sürerken velayet geçici olarak bırakılan taraf, çocuğun sağlık verilerine erişebilecek. Boşanma sonrası ise velayet kime verildiyse erişim hakkı o tarafta olacak. Velayet sahibi olmayan ebeveynin talebi halinde ise sağlık verileri, adres ve iletişim bilgileri ayıklanarak paylaşılabilecek.

Engelli bireylerin verilerine erişim genişletildi

Engelli raporu bulunan kişilerin sağlık verilerine, bakım veren kişilerin de erişebilmesi sağlandı.

Bazı maddeler kaldırıldı, bazı süreler uzatıldı

Değişiklikle birlikte yönetmelikteki 10. madde yürürlükten kaldırıldı. Uzmanlık belgeleriyle ilgili süre ise 20 yıldan 30 yıla çıkarıldı. Ayrıca kişisel veri erişim yetkilerinin kötüye kullanılması halinde “yetkinin iptali” yerine disiplin işlemleri uygulanacak.