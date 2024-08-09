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Soğuk su nasıl içilmeli? Uzmanlarda 'yudum yudum için' önerisi

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında artan sıvı kaybı bol su tüketimine ihtiyaç doğuruyor. Uzmanlar soğuk suyu yudum yudum içilmesi konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Soğuk su nasıl içilmeli? Uzmanlarda 'yudum yudum için' önerisi
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Uzmanlar, artan sıcaklıklarda sıvı kaybını engellemek için günde 2-2.5 litre soğuk su tüketilmesini tavsiye ediyor.

Soğuk suyun egzersiz anında içilmesi ise antrenmanın daha verimli geçmesini sağlıyor. Soğuk suyun faydası olduğu gibi zararları da olduğunu belirten uzmanlar, akut, kronik veya mevsimsel bir hastalık varsa soğuk suyun içilmemesi konusunda uyarıyor.

Sıcak yaz aylarında soğuk su tüketiminin oldukça arttığını belirten diyetisyen Hülya Cihan, "Bu bazı kişilerde alışkanlık haline gelip kış döneminde de devam edebiliyor. Soğuk suyun faydalarına baktığımız zaman özellikle egzersiz sırasında soğuk su tüketimi antrenmanın daha verimli geçmesine yardımcı olur. Bunun sebebi antrenmanda artan vücut ısısının normale dönmesinden kaynaklı ve bu aynı zamanda egzersiz sırasında çok fazla sıvı kaybedildiği için hızlı bir şekilde bu sıvıların yerine konulması noktasında soğuk su tüketimini tavsiye etmekteyiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey lıkır lıkır değil yudum yudum içmeye özen göstermemiz gerekiyor" dedi.

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