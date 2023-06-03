Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, 3 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.