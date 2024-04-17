AKMİB’in ilk çeyrekteki ihracat performansı 1,48 milyar doları aştı

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı 8 birlik arasında ihracat performans liderliğini 2024 yılının ilk çeyreğinde uzak ara sürdürdüklerini belirten AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, 4 milyar 393 milyon dolarlık bölge ihracatında yüzde 33,75 paya sahip olduklarını açıkladı. Ocak-Mart döneminde 2 milyon 158 bin ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini kaydeden Saadettin Çağan, “En çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar bölge ihracatımızın yüzde 91’ini oluşturdu. Mineral yakıtlar ve yağlarda yüzde 126 artışla 983 milyon 447 bin dolar değere ulaştık. Yılın ilk çeyreğinde AKMİB’in sektör ihracatında mineral yakıtlar ve yağların payı yüzde 72,5 oranında ortaya çıktı. Bunu yüzde 11,3 pay ve 152 milyon 736 bin dolar değer ile plastikler ve mamulleri ikinci sırada, yüzde 7,2 pay ve 98 milyon 123 bin dolar değer ile anorganik kimyasallar üçüncü sırada takip etti” dedi.

Döneminin yıldız pazarı Slovenya

En fazla ihracat yapılan ülkeler listesinde Hollanda, Mısır ve İtalya’nın ilk üç sırayı aldığından bahseden Saadettin Çağan, “Hollanda’ya yüzde 39 artışla 150 milyon 63 bin, Mısır’a yüzde 342 artışla 131 milyon 45 bin, İtalya’ya ise yüzde 94 artışla 120 milyon 230 bin dolarlık ihracat yaptık. En güçlü artışları yakaladığımız Slovenya pazarındaki 5 haneli performansımız dikkat çekiyor. Yüzde 68 bin 762 oranında artışla 81 milyon 559 bin dolar ihracat gerçekleştiğimiz Slovenya’yı yüzde 497 artış ve 119 milyon 426 bin dolar değerle ABD, yüzde 342 artış ve 131 milyon 45 bin dolar değerle Mısır takip etti. Anlamlı artışlar sağladığımız diğer pazarlar Belçika, Romanya, Malta ve İtalya oldu” diye konuştu.