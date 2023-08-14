Arılı Kovan Desteği Projesi’nde ilk hasat yapıldı

BURCU SUNA/KONYA

Selçuklu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirilmesi amacıyla pilot bölge olarak seçilen Eğribayat Mahallesi’nde başlatılan “ Arılı Kovan Desteği” projesi kapsamında ilk bal hasadı gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi tarafından 120 kovan desteği sağlanan proje ile hasat sürecinde ortalama 1 ton bal hasadı yapılması bekleniyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı beraberindeki protokol üyeleri ve basın mensupları ile birlikte Eğribayat Mahallesi’nde bal üreticileriyle bir araya gelerek ilk hasada yerinde tanıklık etti. Tanıtım programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tahir Külahcı, Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Genç, Eğribayat Mahallesi Muhtarı Ertan Nazik, Belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

"Amacımız ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi ve ürün çeşitliliğinin arttırılabilmesi”

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu'muzda 72 mahallemiz var. Bu 72 mahallemizin 33 tanesi kırsal mahalle, dış mahallelerimiz ve kırsal mahallelerimizde ciddi manada tarımsal üretim yapılıyor. Hayvancılıkla ilgili üretim faaliyetleri yapılıyor. Aslında geleneklerinden gelen el sanatlarıyla ilgili faaliyetleri ve belli alışkanlıklar var. Fakat bu faaliyetlerimiz son dönemlerde çok azaldı ve tabii geleneksel yöntemlerle yapılan faaliyetler verimliliğini de yitiriyor. Bu manada Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü kurarak Tarım İl Müdürlüğümüzle, Konya Büyükşehir Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'yla ve ilgili kurumlarla iş birliği halinde bütün dış mahallelerimizde tarım, hayvancılık ve el sanatları alanlarında üretimin artırılması, ürün çeşitliliğinin arttırılması, istihdamın arttırılması ve bu şekilde kırsaldaki istihdamla birlikte yerleşimin de çoğaltılması, ürün çeşidinin arttırılmasıyla birlikte ürün kalitesinde belli bir standardın yakalanarak ekonomik değeri olan, ekonomik anlamda bize katkı sağlayacak marka ürünlerin oluşturulması ve üretilmesi anlamında çok ciddi bir çalışma başlattık. Tarım İl Müdürlüğümüzde Konya Büyükşehir Belediyemizin Kırsal Hizmetler Müdürlüğüyle ciddi temaslar geliştirildi. 33 muhtarımızla birlikte mahalle başkanlarımızla birlikte kaymakamımızın riyasetinde toplantılar düzenledik. İhtiyaçları belirledik. Mevcut ürünleri, ürün çeşitliliğini tespit ettik. Bunların geliştirilmesiyle ilgili uygulanması gereken yöntemler neler? Bunları belirledik, talepleri aldık ve bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettirdik. Tabii arıcılık faaliyeti önemli bir faaliyet. Konya'mızda farklı bölgelerde yapılıyor ama merkez bölgelerimizde çok fazla yapılmıyor.

Ama Eğribayatın öğrendik ki geleneğinde bir arıcılık varmış ve sultan balı olarak buradan Selçuklu sultanlarına bal gönderilen bir bölgeymiş. Bu noktada biz Selçuklu Belediyesi olarak arıcılık yapmak isteyen, üretime katkı sağlamak isteyen üreticilerimize arılı kovan hibe desteği de bulunduk. Yüzde 50i oranında hibe desteğinde bulunduk. Bütün arı üretimiyle ilgili ihtiyaçları olan araç gereç ve ekipmanları da onlara ücretsiz olarak temin ettik. Şu anda Eğribayat Mahallemizde 120 kovanla bu işi pilot bölge olarak başlatmış olduk. 120 kovanın, 112 kovanını üreticilerimize dağıttık. 8 kovanda araştırmaları için kendimiz kullanıyoruz. Bu bölgede mayıs ayında kovanların dağıtımını yaptık. Ama 3 ay içerisinde çok hızlı bir şekilde arılarımız üretimlerini tamamladılar ve bal hasadı yapabilecek konuma geldik. İnşallah bu arıcılıkla ilgili faaliyetleri sadece Eğribayat Mahallemizde değil bütün diğer mahallelerimize de yaygınlaştırarak devam ettirmeyi planlıyoruz.” dedi.

“Kırsal kalkınmayı arttırıcı birçok faaliyeti de sürdürüyoruz”

Diğer kırsal kalkınma faaliyetleri hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı konuşmasını “Sadece arıcılık noktasında değil peynir ve süt ürünleriyle ilgili Akpınar mahallemizde ve Tepekent Mahallemizde bulunan mağaraları ıslah ettik. Bu ıslah neticesinde bu mağaralar soğuk hava deposu olarak kullanılır vaziyete geldi. Şu anda o mağaraların içerisine tulumlarımız yerleştirilmiş durumda. Durumda Akpınar ve Tepekent Mahallelerimizde inşallah önümüzdeki günlerde orada da peynir üretimiyle ilgili ciddi bir neticeyi elde etmiş olacağız. Bu noktada Dağdere Mahallemizde de Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte oradaki talep doğrultusunda bayanların el işleriyle ilgili dikiş, nakış ve diğer el işleriyle ilgili faaliyetlerine destek olduk. Onlara ciddi manada bir atölye oluşturduk. Orada dikiş nakış faaliyetleri devam ediyor. Yine patates sökme dikme makineleri, taş toplama makineleri temin ederek mahallelerimizde üretimin arttırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bütün dış mahallelerimizde coğrafi işaretli ürün oluşturulabilmesi, standart, kalitesi yüksek ve ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi ve ürün çeşitliliğinin arttırılabilmesi, istihdamın da arttırılması anlamında çok ciddi çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah Konya Büyükşehir Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'yla, Tarım İl Müdürlüğümüzle ve ilgili odalarımızla birlikte bu çalışmalarımızı en güçlü şekilde devam ettireceğiz. Hedefimiz kırsal mahallelerimizde en kaliteli, en nitelikli üretimlerin yapılması ve Konya'mıza ekonomik anlamda da değerlerin kazandırılması” sözleriyle tamamladı.

"Böyle projelerin çoğalmasını diliyorum”

Arıcılık faaliyetlerinin önemine dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, “Özellikle çevre konusundan bakmak gerektiği için eğer tohum ve meyve elde etmek istiyorsak arılara bağlıyız. Onların tozlaşmasıyla dolayısıyla doğal döllenme sağladıkları için biz bitkilerimizin tohum ve meyvelerin alımı için bu arılarımıza ihtiyacımız var ve dolayısıyla arıcılık sektörünün gelişmesi de son derece önemlidir. Avrupa'da birçok insanlar artık bahçelerin büyük bir bölümünü doğal bahçe olarak da bırakıyorlar. Özellikle arıların yok olmaması için. Bu projenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem kırsal kalkınma açısından da çok önemli. Ama aynı zamanda Türkiye'mizde çok önemli bu konuda bir potansiyel de var. Hem bizim doğa ve iklim koşullarımızın farklılığı hem aynı şekilde yine farklı bitki çeşitliliğimiz bizim çok farklı ve yüksek derecede bitki çeşitliliğimiz var. Aynı zamanda arı popülasyonundaki genetik çeşitliliğimiz de bizde çok. DolayısıylaTürkiye bu anlamda önemli bir aktör bu arıcılığın geliştirilmesi. Hem ülke ekonomi katkı, hem kırsal kalkınma için önemli ama hem dünya, doğal, dengemiz için, yani ekosistemimiz için son derece önemli. Çok önemsiyorum. Buradaki bütün o çalışmalar için hani sizlere tebrik etmek istiyorum ve şimdi biz de böyle güzel bir hasat dönemine geldik. Hayırlı güzel bir hasat elde etmeyi diliyorum. Bu ve bunun gibi projelerin de çoğalmasını inşallah diliyorum sizlere. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da aynı şekilde yine bu konudaki bütün o destekleri için de teşekkür ediyorum. Burada güzel bir örnek sergilendi. Ben de şimdi çok büyük bir merakla bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun” ifadelerini kullandı.

"Bu bereket daim olsun”

Arıcılık faaliyetinin tarımsal faaliyetler içinde, kırsal kalkınmanın en önemli lokomotif faaliyetlerinden birisi olduğuna işaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan,“ Çevresel değerlerin muhafazası açısından önemli olduğu gibi bizim aynı zamanda kadim bir faaliyetimiz. Çiftçilerimizin, köyde emek sarf eden emektarlarımızın, alın teri döken köyden mukim insanlarımızın çok geleneksel bir faaliyeti. Bu yönüyle de önemli. Kırsal kesimde, şehirdeki yaşam kalitesini kırsala getirmenin en önemli araçlarından birisi o geleneksel olarak yapılan faaliyetlerin sürdürülebilir bir düzlemde icra ediliyor olmasıdır. Bunun da hem köyümüz açısından, beldemiz açısından, şehrimiz açısından, ülkemiz açısından hatta bütün dünya insanlığı açısından bu değerleri muhafaza ederek sürdürülmesi önemli. Bu vesile ile bir iki hususa vurgu yapmak istiyorum. Bizim topraklarımızı korumamız lazım. Hem fiziksel koruma hem de özellikle kimyasallara karşı korumak. İlaçları kullanırken mutlaka reçeteli ilaçlarla bu işin bilen uzmanların gözetiminde, denetiminde yapmamız lazım. Bizim şu anda rekabet üstünlüğümüzü sağlayan bütün dünyada Avrupa'ya karşı da bütün dünyada topraklarımızın daha bakir olması, kimyasallara daha az maruz olmasıdır. Ama son zamanlarda çok fazla hani verimlilik esas alınca ilaçlardır, gübrelemedir bunun bilinçli olarak yapılmasında önemine vurgu yapmak istiyorum. Zaten bu konuda çiftçilerimiz, köylülerimiz çok bilinçli olmaya başladılar. Çok bilinçliler. Bir hassasiyet var bunun artarak devam etmesi önemli. Bunun artarak devam etmesi temennimiz. Bütün kurumlarımıza da teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediye Başkanımız zaten bu kırsal kalkınmayla ilgili faaliyetlerde bir koşturma içinde. Diğer merkez ilçe belediyelerimiz gibi büyükşehir belediyemiz tarımsal faaliyetlerine, kırsal kalkınmaya özel bir önem atfediyor. Tarım Bakanlığımızın belirlemiş olduğu strateji doğrultusunda bunun alt faaliyetleri çok güzel bir şekilde yürütüyorlar. Keza Milli Eğitimiyle, halk eğitimiyle, belediyelerimizle, koordineli bir şekilde bu işleri yaparken daha çok vatandaşımıza, çiftçimize hizmet sunma imkanını yakalamış oluyoruz. Bu da bizim için şehrimiz için büyük bir avantaj ve bereket. Bu bereket daim olsun diyorum. Bütün çiftçilerimizi, arıcılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri üreticilerle birlikte ilk bal hasadını gerçekleştirdi.