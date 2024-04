ASKON, Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle iftar programında buluştu

Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Selçuk Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşen iftar programına ASKON Konya Şube başkanı Atilla Sinacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniveritesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, ASKON Konya üyeleri, üniversite öğrencileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her yıl bir birinden özel misafirlerimizi ağırladığımız iftarımızda bu gün siz değerli öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. ASKON olarak geleceğimizin teminatı siz değerli gençlere önem veriyor her imkanda sizlerin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Ramazan ayının son haftasına girdiğimiz bu günlerde bu anlamlı buluşmanın bereket, sağlık ve huzura vesile olması en büyük temennimiz. İnşallah bugün iftarda bir araya geldiğimiz siz değerli genç kardeşlerimizle birçok farklı proje ve platformda da çalışma yapmaya devam edeceğiz. ASKON sizler için kapısı her zaman açık olan bir kurum. Sizden gelen her projeye de açığız. Bu sözlerimi tüm samimiyetle dile getiriyorum. Soframıza konuk olduğunuz için hepinize ayrı ayrı da teşekkür ediyorum. Sözlerimi tamamlarken hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlerimizin sonuçlarının da şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu anlamlı günde bizlere kapılarını açan Selçuk Üniversitemizin kıymetli rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy hocamıza da şahsım ve yönetim kurulum adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden mübarek Kadir gecemizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ise yaptığı konuşmada “Bugün bu organizasyonu gerçekleştirilmesine katkı sağlayan başta Atilla Başkanımız olmak üzere, ASKON Yönetim Kurulu Üyelerimize ve değerli iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi çatısı altında bu tür organizasyonları sürekli gerçekleştiriyoruz ama bugün iş insanlarımızın üniversitemizde, üniversite öğrencilerimizle bir arada olması her şeyden çok önemli. Bu bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.