Siyasette kadının etkisi yükseliyor, İzmir örnek olmaya devam ediyor

İZMİR / EKONOMİ

Seçim sonuçlarını değerlendiren İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, başkanlıkları kazanan tüm kadın adaylarla gurur duyduklarını söyledi. Siyasette, kamuda, iş dünyasında, yönetim kurullarında, akademide, kısacası hayatın her alanında kadının nitelik ve niceliğini arttırmak için çalıştıklarını vurgulayan Erten, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok medeni toplumdan önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını tanıdı. Ancak özellikle siyasette bugüne kadar kadınlar yeterince temsil edilemedi. Bu yerel seçimlerde İzmir’deki bu kadın odaklı anlayış, her zaman olduğu gibi İzmir önderliğinde tüm Türkiye’ye örnek olacaktır. Yerel yönetimlerdeki kadınların temsiliyet artışının iş dünyasına ve kamuya da olumlu etkisi olacaktır. Tüm adayları kutluyoruz ve her türlü desteği göstereceğimize söz veriyoruz” dedi.

"İzmir yine örnek oldu”

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner ise kadının etkisinin olduğu her alanda değişimin ve dönüşümün güçlü bir şekilde hissedildiğini belirterek, “İzmir yine tüm Türkiye’ye örnek olarak 8 ilçesini kadınlara emanet etmiştir. Bunun siyasete dönüştürücü etkisini en yakın zamanda göreceğimizi düşünüyorum. Kadını görmezden gelen, kadını sadece sahada çalışan takım oyuncusu olarak kabul eden anlayışı kadınlarımız yıkmıştır. Tüm kadın başkanlarımızı kutluyor, bu yolculukta tüm gücümüzle yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum” diye konuştu.