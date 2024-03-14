Aslıtekstil’de babalık izni 10 güne, süt izni 3 saate çıkarıldı

DENİZLİ

İş Kanunu'na göre 3 gün olan evlilik iznini ve 5 gün olan babalık iznini 10 güne, anne olan kadın çalışanların süt iznini 1,5 saatten 3 saate çıkaran işletme ayrıca, baba adayı çalışanların eşlerinin doktor randevularına eşlik etmeleri için her ay bir gün ücretli izin kullanma imkanı sağladı.

Hayata geçirdikleri uygulamaların aile dostu politikalara olan bağlılıklarını ve çalışanlarının iş-yaşam dengesini verdikleri önemi gösterdiğini söyleyen Aslıteks Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Kasapoğlu, “Şirket olarak sürdürülebilir gelecek felsefesi, ekoloji dostu ürünler, yenilenebilir enerji yönetimi ve eşitlikçi insan kaynakları yaklaşımlarına önem veriyoruz. Çalışanlarımıza yönelik uygulamalarla işyerini aile dostu bir ortama dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine de büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda bir eşitlik komisyonu oluşturduk. Bu komisyon, çalışanlar ve tedarik zinciri dahil olmak üzere şirketin tüm bileşenlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Kadının güçlenmesini destekleyen sosyal fayda projelerimizle kadınların iş hayatında daha etkin rol almasına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Eğitim platformu oluşturdu

Çalışanların sadece çalışma ortamını iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Aslı Akademi adı altında bir eğitim platformu oluşturarak, kişisel ve profesyonel gelişimlerine de yatırım yaptıklarına dikkat çeken Aslı Kasapoğlu, “Bu akademi çalışanlara toplumsal cinsiyet eşitliği, aile dostu politikalar, sürdürülebilirlik ve eşitlik gibi alanlarda eğitimler sunuyor. Aslı Akademi'nin temel amacı, çalışanları teknik ve profesyonel konular yanında cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları, bu kavramlar arasındaki farklılıklar, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının kadın ve erkeğin haklarına erişiminde yol açtığı eşitsizlikler, kadına yönelik şiddet, mobbing, cinsel taciz ve kurum içinde eşitlikçi iletişim dili konularında bilgilendirmek ve bu konularda farkındalık yaratmaktır. Bu eğitimler sayesinde, Aslıteks çalışanları hem iş yerinde hem de toplumda daha bilinçli ve duyarlı bireyler haline geliyor” açıklamasını yaptı.